魏哲家獲頒陽明交大名譽雙博士 引用「目短於自見，故借鏡觀形」致謝

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-02-29 17:44

回顧多年職涯，魏哲家指出，職涯總有高低起伏，或有難題需要攻克、或有成功值得喜悅，但自己時常謹記母校「知新致遠、崇實篤行」的校訓精神。

魏哲家也再度引用管理學專家 Jim Collins 的著作《How the Mighty Fall》，指出書中探討一個成功的企業如何走向凋零，其中提到的第一點，就是「CEO 忘了我是誰」，當管理階層將成功視為理所當然，不再傾聽和學習，就把格局做小了，若只把所有成功都歸因企業與領導人的優越，那可能就是企業走向失敗的第一步。

魏哲家指出，自己是自 1971 年進入交大電子工程系，先後於交大完成學士與碩士學位，之後又申請到美國耶魯大學繼續攻讀博士。完成學業後，陸續任職於德州儀器、意法半導體、新加坡特許半導體, 最後加入台積公司任職至今。

魏哲家指出，50 年前，半導體這項技術鮮少受到關注，但現在半導體幾乎是全面改變了人類社會，從大型主機、個人電腦、智慧型手機再到人工智慧 (AI) 的應用，都離不開半導體技術發展。

魏哲家表示，自己在 1998 年加入台積電後，先職掌於主流技術事業群，除負責 6 吋和 8 吋廠生產外，也致力升級當時的主流製程，爭取指紋辨識、微機電、穿戴式及光感測元件及汽車電子晶片商機，也任職業務發展部門，秉持換位思考的精神覺察客戶需求，為其釋放創新、帶來成功而努力，隨著接任共同執行長、總裁等職務，責任也越趨重大，一路以來競競業業、砥礪前行，盼能不負期待。

而半導體這個行業, 並不是單打獨鬥就可以成功的，就像一枚晶片的誕生，從設計、製造生產、封裝、測試、銷售，需要一個生態系共同的努力才能夠達成。我今天能夠在職場上取得成就，並回到母校獲頒名譽雙博士學位，也是歸功於我的同仁、客戶和供應鏈夥伴們，大家共同努力的結果。

魏哲家希望藉這個機會對一路以來給予指導協助的人們表達感謝，感謝我的家人、師長、客戶、夥伴和各界好友們的支持與鼓勵，有一句古語這麼說，「人目短於自見，故借鏡以觀形」。