〈明泰法說〉三大產品線挹注營運 下半年比上半年好

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-29 17:47

網通廠明泰 (3380-TW) 今 (29) 日召開法說會說明最新市況與展望，董事長黃文芳指出，目前觀察到客戶仍在調整庫存，上半年不容樂觀，預期下半年會比上半年好，不過三大產品線包括交換機、無線通訊數位多媒體今年都將挹注整體營運。

明泰企業行動方案事業線總經理簡銘霖指出，交換機方面，由於資料中心的成長，去年開始已經小量出貨，400G 交換機今年第三季小量出貨，800G 交換機也進入量產。另外，也新增交換機市場，預計第四季樓道交換機開始出貨挹注營收。

簡銘霖表示，未來將積極拓展企業交換機的新訂單與新客戶，主要將以北美客戶為主，期望今年第四季開始能小量出貨。

無線通訊部分，簡銘霖說明，WiFi 7 與 5G 會是主要成長動能。WiFi 7 相關產品已經出貨，預估第三季開始逐季提升。WiFi IDU 則預計第四季開始挹注營收，5G 則預計明年開始進入量產。簡銘霖進一步提到，5G RU ODM 客戶專案目前送樣測試中，目標是在今年第四季開始能在北美市場帶來營收。

數位多媒體方面，簡明霖表示，車庫用相機模組拉貨動能倍增，隨著美國房市建案逐漸回溫，營收可望大幅成長。北美 DIY 監控相機市場與客戶持續合作推廣，雖然去年下半年客戶調節庫存，不過目前擴大現有量產產品的銷售，預期第二季後出貨將放量。

此外，去年年底與母嬰市場的客戶合作，預計第三季家用嬰兒相機開始出貨，有望提升 IP Camera 整體營收。簡銘霖補充，母嬰市場較不受景氣影響，因此希望透過特殊市場擺脫景氣循環。