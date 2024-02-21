致伸今年營收拚逐季成長 配息有望創新高

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-21 19:25

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (21) 日表示，三大產品線中，資訊產品以及車用 / 工業物聯網 (AIoT) 會是今年成長動能，智慧生活的客戶仍在調整庫存中，預期今年全年營收將持平去年，仍會是逐季成長；獲利在產品組合優化下，表現將優於營收。

展望本季，致伸坦言，由於消費性電子需求持續疲弱，單季營收將呈現高個位數年減幅，但在產品組合優化、降低低毛利率產品，毛利率、營益率、利潤均將優於去年同期。

細分三大產品線，車用 / 工業物聯網不僅為今年主要成長動能，估營收比重將從 26% 拉升至 30-35%，此外，目前有 3-4 個新客戶洽談中，看好將對未來有穩定獲利貢獻。

資訊產品受惠 PC 市況回穩、訂單回增加，今年全年業績有望成長高個位數；至於智慧生活持續在調整庫存，第四季業績有機會回溫，預期今年該業績恐下滑雙位數。