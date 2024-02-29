佑全3月中下旬轉上櫃 今年總門市將增至180家

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-29 18:36

連鎖藥局佑全 (6929-TW) 預計 3 月中下旬掛牌上櫃，暫定承銷價 65 元。副董事長劉志平今 (29) 日表示，今年展店量將維持 10-15% 成長，預估將新增 20 門市、總計達 180 家，加上調整銷貨認列方式，今年營收、獲利都會優於去年。

佑全旗下有「佑全保健藥妝」、「健康人生藥局」及「札幌藥粧」三大通路品牌，截至 2023 年底共有 160 間門市，今年展店會以佑全保健藥妝與札幌藥粧直營門市為主，各會增加 10-15% 門市量，並目標維持 2026 年直營門市達 200 家。

佑全去年第三季調整營收、利潤認列方式，導致去年第三季呈現虧損，2023 年稅後純益降至 1480 萬元，每股純益 0.37 元，公司表示，營運體質調整完成後，今年不會再出現單季虧損狀況。法人預估，佑全持續展店下，今年營收將重回雙位數成長，獲利大幅優於去年。

佑全深耕台灣藥妝保健市場逾 20 年，2000 年 4 月設立，於 2009 年成為優盛集團 (4121-TW) 子公司，優盛與生達 (1720-TW)、富邦媒 (8454-TW) 為前三大股東，此次掛牌釋股後，前三大股東合計持股約 85%。

為因應法規與讓處方簽用藥與藥局通路布局更為完整，今年斥資至少 4 億元在彰濱工業區設立新的自動化倉儲，預計 2025 年底、2026 年初完工。