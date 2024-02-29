〈明泰法說〉去年獲利5.48億元 擬配發現金股利1.01元配發率100%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-29 17:12
網通廠明泰 (3380-TW) 今 (29) 日召開法說會，受到客戶調整庫存影響，去年稅後純益 5.48 億元，年減 4 成，每股純益 1.01 元。董事會也通過股利政策，決議每股配發 1.01 現金股利，配發率 100%。
明泰去年第四季 67.96 億元，季增 16%，年減 26.5%。毛利率 18.6%，季減 1.7 個百分點，年減 0.6 個百分扁。營益率 1.9%，季增 0.1 個百分點，年減 3.9 個百分點。稅後純益 0.52 億元，季減 37.3%，年減 79.6%，每股純益 0.09 元。
明泰去年全年營收 282.72 億元，年減 15.9%，毛利率 18.4%，年減 0.2 個百分點，營益率 2.9%，年減 2.2 個百分點。全年稅後純益 5.48 億元，年減 40.2%，每股純益 1.01 元。
如果以產品類別營收占比來看，區域都會網路占 46%，無線寬頻網路占 40%，數位多媒體暨行動方案占 6%，其他占 6%。若以區域營收比重來看，美洲比重最高，約占 54%，亞洲占 30%，歐洲則占 15%。
董事長黃文芳指出，今年產品別營收比重仍以交換機為最大宗，接著為無線通訊，最後則是數位多媒體。黃文芳表示，雖然數位多媒體產品今年占比仍低，但將有一定的成長幅度。
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