〈明泰法說〉去年獲利5.48億元 擬配發現金股利1.01元配發率100%

如果以產品類別營收占比來看，區域都會網路占 46%，無線寬頻網路占 40%，數位多媒體暨行動方案占 6%，其他占 6%。若以區域營收比重來看，美洲比重最高，約占 54%，亞洲占 30%，歐洲則占 15%。

董事長黃文芳指出，今年產品別營收比重仍以交換機為最大宗，接著為無線通訊，最後則是數位多媒體。黃文芳表示，雖然數位多媒體產品今年占比仍低，但將有一定的成長幅度。