【量大強漲股整理】台股收盤再創新高，迎接三月份，電力股有【戲】可期嗎?

鉅亨研報 2024-02-29 17:13

台股加權指數開低走高，終場上漲 112.36 點收在 18966.77 點，成交量 4169 億元。

看一下三大法人: 外資買超 31.38 億元；自營商買超 55.85 億元；投信賣超 8.81 億元；三大法人合計買超 78.42 億元。

美股受到第四季度 GDP 折合年率下修至 3.2% 以及等待今晚的 PCE 指數，四大指數持續盤整，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長表示，預計通膨率不會快速回到 2%，聯準會仍不能鬆懈，由於通膨疑慮，也壓抑近期美股盤勢表現，台股方面，今天開盤受到美股影響，開低震盪，但隨後逢低買盤湧入之下，終場成功收復五日線，櫃買指數收盤再創新高，今日上市 + 上櫃漲停家數達 44 間，中小型個股百花齊放，迎接三月份有六檔 ETF 即將募集，預期將會挹注台股資金活水，外資更調升台積電的目標價最高來到 770 元，(NVDA-US) 輝達，3 月 18 日舉辦 AI 盛會，都有助於為台股帶來更多的利多，挑戰兩萬點，指日可待。

股票方面，(2330-TW) 台積電，仍陷入區間震盪，下跌 8 元回測 10 日線，(2454-TW) 聯發科，多家外資同時調高目標價，今再度上漲 25 元創波段新高，保持多方格局，收在 1140 元大關；金融穩步向上寫波段新高，挹注多頭火力，盤面族群方面，老牌 AI 股 (2376-TW) 技嘉、(2382-TW) 廣達，仍陷入震盪，而強勢族群輪至散熱、綠能族群，散熱族群指標股 (3324-TW) 雙鴻上漲 7% 站上 500 大關，再創歷史新高，(3017-TW) 奇鋐，上漲 4% 挑戰前高，綠能族群方面，領頭羊 (1519-TW) 華城高檔震盪，資金輪動至較低基期的 (1513-TW) 中興電、(6806-TW) 森崴能源、(1514-TW) 亞力，三檔皆亮燈漲停，比幣飆漲至六萬美元，再創新高，創兩年多新高，引發矽智財廠有望受惠的聯想，矽智財廠創意（3443-TW，大賺比特幣等加密貨幣的機會財，今日創意股價開低後出現急拉，上漲

台股仍維持遍地開花，多方震盪往上格局。

(2454-TW) 聯發科，今開低走高收最高，創波段新高，來到 1140 元大關，仍保持持續強勢，佳螢上周就預告 MWC 登場下，IC 設計指標股將留意的就是 (2454-TW) 聯發科，今天再度創下新高! 通通驗證佳螢所說! 當然你是佳螢的 VIP 會員從 8 字頭進場的持股，來到千元大關，整整波段獲利超過 38%，通通都可以驗證! 佳螢無論是在經濟日報或是股市期皇后莊佳螢的 LINE@、YT 頻道公開分享! 大家都可驗證!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師