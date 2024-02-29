〈紐約匯市〉美PCE出爐前夕 美元升 比特幣睽違逾兩年衝破6萬大關

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-29 06:32

美元兌歐元和日元周三 (28 日) 走強。投資人正在等待周四 (29 日) 出爐的歐美通膨數據，月底的投資組合再平衡也可能影響市場走向。比特幣延續近日漲勢，睽違兩年多首度衝破 6 萬美元大關。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.11%，報 103.94。

受惠於整體市場流動性強勁，比特幣自 2021 年 11 月以來首度漲破 60,000 美元大關，且一度逼近 64,000 美元。截稿前，比特幣上漲 7% 至 60,759 美元。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 指出，周三匯市波動加劇，可能是因為投資人在通膨數據出爐前的避險操作，也可能受月底資金流影響。

交易員持續關注經濟數據，希望從中找出聯準會 (Fed) 何時開始降息的相關線索。因美國經濟成長強勁、通膨具黏性加上 Fed 官員鷹派發言，市場對 Fed 何時開始降息的預期時間，已從原本的 5 月延後至 6 月。

周三數據顯示，美國第四季經濟成長和消費者支出依舊強勁。紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，儘管目前距離實現 2% 通膨目標還有一段距離，但今年降息的大門已經敞開，具體取決於數據表現。波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 則稱 Fed 可能需要從今年稍晚開始降息。

美國將在周四公布最新個人消費支出物價指數 (PCE)。市場預估，1 月整體 PCE 將月增 0.3%，年增 2.4%；核心 PCE 估月增 0.4%，年增 2.8%。

德國、法國和西班牙等歐洲國家的消費者物價指數 (CPI) 也定於周四 (29 日) 揭曉，歐元區 CPI 則為周五 (1 日) 出爐。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 外匯和利率策略師 Mohamad Al-Saraf 認為，歐元區通膨持續降溫的可能性更大，這或許可為歐洲央行 (ECB) 提前降息敞開大門。「我們認為，若美國通膨比歐元區嚴重，則美元必須走強。」

歐元盤中一度跌至逾一周低點，隨後收復貶勢，小跌 0.06% 至 1.0837 美元。

日元下跌 0.12%，至 150.67 日元兌 1 美元，盤中一度逼近 2 月 13 日觸及的 150.88 日元，即去年 11 月中旬以來最低。

Bechtel 表示，美元兌日元走強是利差交易的一項指標，反映出「追逐風險」(risk on) 的高流動性環境，進而帶動匯率走勢。

若日元持續走軟，交易人士將關注日本央行和財務省是否進場干預。

紐幣重貶近 1.2% 至 0.6097 美元，為 2 月 15 日以來最低，幾乎回吐過去兩周的升幅。紐西蘭央行周三宣布維持利率穩定，符合市場預期，但打擊了部分外圍市場對於升息的押注，且央行的利率預測軌跡和評論，也比一些交易員預期的還要溫和。

澳幣跌 0.75% 至 0.6495 美元，創兩周新低。澳洲公布 1 月 CPI 維持在兩年低點，強化了市場對利率不太可能進一步上升的預期。

截至台灣時間周四 (29 日) 約 6:00 價格: