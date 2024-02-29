黃金期貨交易很簡單 三步驟就上手！

鉅亨網新聞中心 2024-02-29 14:50

市場動盪 推升黃金需求

經濟不確定性及地緣政治影響之下，全球資金湧入避險資產，帶動黃金需求強勁！世界黃金協會《全球黃金需求趨勢報告》顯示，去 (2023) 年全年黃金總需求量，包括場外交易和庫存流量，高達 4,899 噸，創下歷史最高紀錄。尤其是全球央行繼續大舉購入黃金，全年淨購金量為 1,037 噸，為史上第二高。

黃金需求大增的同時，金價也強勢走揚，去年飆升至每盎司 2,135 美元的歷史天價。芝商所執行董事及首席經濟學家 Erik Norland 分析，主要是市場預期聯準會 (Fed) 將在 2024 年和 2025 年降息，導致金價在去年 12 月上漲，並短暫創下新高紀錄。

展望今年，黃金價格能否續揚？Erik Norland 認為，若降息要對金價產生正面影響，其幅度可能得超過聯邦基金期貨目前預期的 200 個基點，亦即聯準會可能必須在 2025 年中之前將利率降至 3% 以下，才能維持金價漲勢。

此外，Erik Norland 也指出，黃金在 2024 和 2025 年的表現可能得取決於美國經濟表現。降息空間最小 (如聯準會點陣圖顯示的 75 個基點) 的「軟著陸」環境中，可能是黃金的利空。相較之下，若經濟衰退且降息次數較目前預期多，則可能會使金價突破新高。

聯準會點陣圖顯示的 75 個基點

黃金期貨五大特色 受到投資人青睞

如何投資黃金？除了實體黃金之外，還有黃金存摺、黃金 ETF、黃金期貨等方式，其中，黃金期貨具有五大優點，近年來吸引許多投資人開始從事黃金期貨交易。

一是投資靈活度高：黃金期貨是以黃金為交易對象的期貨合同，交易單位稱為「口」，多空皆可以操作，可以買漲，也可以買跌，也就是說，無論黃金上漲或是下跌，皆有賺錢的機會。而且可以當沖，當天就能進行多次買賣操作 (開倉平倉)，提供更多投資機遇。

二是以小博大：黃金期貨屬於保證金交易，以小資金即可進行黃金投資。尤其芝商所 (CME) 推出了微型黃金期貨合約 (MGC)，更是帶動小額投資風潮，許多小資族得以參與黃金市場交易。微型黃金期貨只有標準合約規格 (GC) 的十分之一，原始保證金僅需 913 美元，若是當沖，保證金則降至 457 美元，門檻相當低。

三是避險及套利：受到國際上各種政治、經濟因素，例如美元、石油、央行儲備、戰爭風險，以及各種突發事件的影響，金價經常處於劇烈的波動之中。因此，持有實物黃金的投資人可以透過黃金期貨交易，做為避險策略，藉此分散投資組合風險。此外，黃金期貨無漲跌幅限制，套利空間也十分大。

四是交易方式簡單：不用傷腦筋選股，比炒股容易，分析判斷相對簡單，跟美元、原油走勢緊密相關。而且有無基礎均可，只要選擇「做多 (先買後賣)」或是「做空 (先賣後買)」，然後在結算日之前平倉即可；舉例來說，看好黃金後市，先買進 2 口黃金期貨合約，結算日之前再賣出 2 口；看壞黃金行情，先賣出 2 口，結算日之前再買進 2 口。若沒有主動平倉者，期貨結算日會被強制平倉。

五是全球市場交易活絡：與國際聯動，交易活躍，不容易被人為操縱；而且每天 24 小時交易，涵蓋主要國際黃金市場交易時間，很適合上班族理財投資。

簡單三步驟就能交易黃金期貨

想要投資黃金期貨商品，建議首選芝商所 (CME)，因為它的黃金期貨是全球黃金定價指標之一，流動性充裕，以標準合約 (GC) 為例，是全球交易量最大的黃金期貨合約，每日平均交易量近 27 萬口 (等同約 2,700 萬盎司的黃金)。

除了黃金期貨，芝商所也提供美股、能源、外匯、利率、農產品，以及銀、銅等各式各樣的期貨商品，讓國人享有多元化的投資選擇。如何交易芝商所提供的各種海外期貨產品？只要三個步驟即可簡單完成下單！

Step 1. 開立期貨戶

Step 2. 期貨入金

Step 3. 下單交易