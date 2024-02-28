鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至44.47元，預估目標價為4225元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由44.22元上修至44.47元，其中最高估值49.14元，最低估值42.44元，預估目標價為4225元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|49.14(49.14)
|98.93
|175.19
|最低值
|42.44(42.44)
|54.57
|83.27
|平均值
|44.85(44.79)
|76.44
|112.18
|中位數
|44.47(44.22)
|76.63
|105.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,515,000
|53,798,000
|98,195,000
|最低值
|29,366,000
|38,950,000
|46,267,000
|平均值
|29,924,690
|45,373,800
|63,347,600
|中位數
|29,778,000
|44,194,500
|60,358,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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