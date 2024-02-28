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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至44.47元，預估目標價為4225元

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由44.22元上修至44.47元，其中最高估值49.14元，最低估值42.44元，預估目標價為4225元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 49.14(49.14) 98.93 175.19
最低值 42.44(42.44) 54.57 83.27
平均值 44.85(44.79) 76.44 112.18
中位數 44.47(44.22) 76.63 105.47

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 30,515,000 53,798,000 98,195,000
最低值 29,366,000 38,950,000 46,267,000
平均值 29,924,690 45,373,800 63,347,600
中位數 29,778,000 44,194,500 60,358,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 25.69 21.34 13.61 7.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,725,204 10,428,276 7,078,919 4,331,956

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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