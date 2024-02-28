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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至17.21元，預估目標價為205.3元

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.6元上修至17.21元，其中最高估值20.39元，最低估值16.06元，預估目標價為205.3元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 20.39(20.39) 20.89 23.7
最低值 16.06(16.96) 19.31 22.7
平均值 17.59(18.11) 20.05 23.2
中位數 17.21(18.01) 20 23.2

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 110,409,000 118,118,000 132,213,000
最低值 73,613,480 82,757,600 94,847,310
平均值 93,427,800 93,749,650 113,530,160
中位數 105,528,000 87,061,490 113,530,160

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 15.15 17.17 14.8 12.2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 97,525,510 86,608,165 72,159,554 59,477,759

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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