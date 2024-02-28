鉅亨速報 - Factset 最新調查：中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至17.21元，預估目標價為205.3元
鉅亨網新聞中心 2024-02-28 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中租-KY(5871-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.6元上修至17.21元，其中最高估值20.39元，最低估值16.06元，預估目標價為205.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|20.39(20.39)
|20.89
|23.7
|最低值
|16.06(16.96)
|19.31
|22.7
|平均值
|17.59(18.11)
|20.05
|23.2
|中位數
|17.21(18.01)
|20
|23.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|110,409,000
|118,118,000
|132,213,000
|最低值
|73,613,480
|82,757,600
|94,847,310
|平均值
|93,427,800
|93,749,650
|113,530,160
|中位數
|105,528,000
|87,061,490
|113,530,160
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.15
|17.17
|14.8
|12.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|97,525,510
|86,608,165
|72,159,554
|59,477,759
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5871/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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