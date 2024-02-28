房地產、汽車業陷泥淖 今年中國石油需求成長恐不到疫情前一半

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-28 11:01

歐亞集團 (Eurasia Group) 表示，隨著中國經濟的關鍵領域放緩，今年中國的石油需求成長可能只有 2019 年疫情爆發前不到一半的水準。

歐亞集團認為，今年中國不太可能恢復石油密集型經濟成長模式，因為作為石油需求關鍵動能的營建和汽車產業，現在似乎已陷入泥淖。

這家顧問公司預估今年中國石油需求將成長約 25 萬桶 / 日至 35 萬桶 / 日，不到 2019 年的一半，需求成長力道不會恢復到 2015 年至 2020 年間每日上百萬桶的水準。

歐亞集團表示，即使中國房地產業復甦，考量到中國債務水準飆升、人口結構變化以及經濟成長預期下滑，未來的需求成長不太可能達到疫情前的水平。

該公司稱：「石油業在過去二十年當中依賴的中國燃料需求增量已不復存在。」

國際能源總署 (IEA) 於報告表示，到 2030 年，印度將取代中國，成為全球石油需求的主要驅動力。

摩根大通 (JPMorgan) 分析師在近期發布的報告中表示，由於中國趁著油價暴跌之際大量進口廉價原油，去年中國石油消費量達到 1603 萬桶 / 日，創下歷史新高，即每日增加 120 萬桶。

防疫限制解除後，國內旅客的外出需求，也幫助推動這項紀錄。

儘管如此，摩根大通表示，去年導致需求成長創下紀錄的的支持性因素，到了 2024 年正在消退，由於中國經濟成長品質仍舊低落，預估今年該國石油需求將增加 53 萬桶 / 日。