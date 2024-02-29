〈能源盤後〉美庫存連5周攀升 WTI收低 OPEC+考慮延續減產 Brent登去年11月以來最高

鉅亨網編譯許家華 2024-02-29 05:58

國際油價周三 (28 日) 漲跌互現，WTI 原油 3 個交易日來首次收低，係因官方數據顯示美國商業原油庫存連續第五週攀升，令油價承壓。

然而，近月 Brent 原油期貨收登去年 11 月以來的最高水準，係因報導稱 OPEC + 主要產油國考慮將自願減產期限延長至第二季，分析師認為全球供應趨緊的跡象可望支撐油價。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 33 美分或 0.4%，報每桶 78.54 美元，此前連續兩個交易日上漲。。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格小漲 3 美分，報每桶 83.68 美元 ，在周四到期前幾乎持平。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 51 美分或 0.6%，報每桶 82.15 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨 。

3 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 2.27 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.2%，收每加侖 2.66 美元。

4 月交割的天然氣價格上漲 4.3%，收每百萬 Btu 1.89 美元。

市場推動力

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，由於計劃內和計劃外的維護工作，煉油廠運行率持續遠低於去年同期水準，且因英國石油的印第安納州懷廷煉油廠持續停電，原油庫存再次增加。

他表示，上周美國石油產品庫存下降反映出煉油廠運作疲軟，但鑑於美國需求持續疲軟，即使是成品油的消耗也有限。

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (2/23 止) 美國商業原油庫存增加 420 萬桶，至 4.473 億桶。EIA 目前已連續 5 周公布原油供應增加。

根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 的調查，分析師平均預計上周美國商業原油庫存增加 200 萬桶。另外，周二美國石油協會 (API) 報告稱上周原油庫存增加 840 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應減少 280 萬桶，餾分油供應減少 50 萬桶。標普全球商品洞察調查顯示，分析師本預計汽油庫存減少 210 萬桶，餾分油庫存減少 50 萬桶。

EIA 表示，最近一周美國石油產量沒有變化，維持在創紀錄的 1330 萬桶 / 日，而 Nymex 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存增加 150 萬桶，達到 3100 萬桶。

Vincent 指出逆價差的情形越來越嚴重，表明儘管美國原油庫存一直在增加，但「全球市場一直在緊縮」。(逆價差即現貨溢價，近期交付的石油價格高於遠期交付的石油價格)

道瓊市場數據顯示，周四到期的 4 月 Brent 周三小漲 3 美分，卻創下 11 月 6 日以來最高收盤價。

DTN 今年上半的展望預測，OPEC+ 可能被迫持續減產至第一季之後以支撐油價。

《路透》引述消息人士報導，OPEC+ (含俄羅斯等盟國) 正考慮將自願減產期限延長至第二季。當前的自願減產措施將於第一季末到期，OPEC + 可能在 3 月第一周做出延期決定。

OPEC + 去年 11 月同意，於今年第一季自願減產 220 萬桶 / 日，而沙烏地阿拉伯則將其自願減產 100 萬桶 / 日的措施延續下去。

ING 策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 寫道，「自去年 11 月底宣布自願減產以來，由於需求擔憂，ICE Brent 原油價格一直走疲，近期才恢復至去年 11 月的水準，即每桶 83 美元。由於經濟放緩，短期內需求前景仍然黯淡，OPEC + 恐需要持續減產才能維持市場平衡。」