〈能源盤後〉中國需求前景提升 全球供應趨緊 國際油價上漲 WTI登一周多高點

鉅亨網編譯許家華 2024-02-28 05:43

國際油價周二 (27 日) 上漲，WTI 原油收登一周多來最高點，係因交易員評估了以哈停火的前景，加上中國能源需求預期強勁以及全球供應趨緊的跡象。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.29 美元或 1.7%，報每桶 78.87 美元，為近月 WTI 原油自 2 月 16 日以來最高收盤價。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.12 美元或 1.4%，報每桶 83.65 美元 。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 99 美分或 1.2%，報每桶 82.66 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨 。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.34 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6%，收每加侖 2.75 美元。

3 月交割的天然氣價格下跌近 2.7%，收每百萬 Btu 1.62 美元，該期貨今日收盤到期。

4 月交割的天然氣價格上漲 3.7%，收每百萬 Btu 1.81 美元。

市場推動力

美國總統拜登周一呼籲，以色列和哈馬斯之間的停火協議能在下周初生效，從而暫停敵對行動並釋放剩餘的人質。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 在報告中指出：「事實上，哈馬斯並沒有表示他們已經同意任何事情。」

以哈之間的敵對行動迄今尚未縮限來自中東的原油流動，但市場對衝突擴大的擔憂情緒仍為價格提供潛在支撐力，並偶爾引發波動。

Flynn 指出，與此同時 Brent 和 WTI 原油期貨都存在逆價差現象，表明全球供應緊繃。逆價差 (現貨溢價) 即近期交割的石油期貨價格高於較遠期交割的價格。

Flynn 認為，供應緊繃似乎是因為中印需求高於預期，以及胡塞叛軍的襲擊導致紅海貨物延誤。更重要的是，報導稱 G20 表示全球經濟軟著陸的可能性看起來更大，這提升了石油和天然氣的需求前景。

「“油價低迷的原因之一是市場押注全球經濟走向衰退，倘若沒有全球經濟衰退，那麼下一季供應將大幅收緊。」

SIA 財富管理公司投資組合經理兼首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，近期油價的支撐力來自市場對中國需求預期的改善。因為自中國政府採取刺激措施和降息以來，對中國敏感的市場 (如股市和原油) 一直在改善。

ING 大宗商品策略師 Ewa Manthey 和 Warren Patterson 報告指出，「有跡象表明，自 2 月中旬假期以來，中國一直在加速購買原油貨物，同時也增加來自沙烏地阿拉伯的 3 月定期供應。中國增加原油購買量也可能是因為趕在煉油廠進行維護前提早購買，因為屆時煉油廠通常會減少進口。」

其他消息方面，俄羅斯總理 Mikhail Mishustin 批准自 3 月 1 日起實施為期 6 個月的汽油出口禁令。