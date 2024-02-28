〈美股盤後〉Fed不急於降息 蘋果逆襲 那指標普收紅

鉅亨網新聞中心 2024-02-28 05:55

聯準會官員持續釋出不急於降息的訊號，市場消化新一波零售商財報和經濟數據，美股主指週二 (27 日) 漲跌互見。道瓊收低近 100 點，標普微漲 0.17%，那指揚升超 0.3%。蘋果尾盤傳出放棄電動車項目，並將專注於 AI 研發，推動其股價翻紅超過 0.8%。

世界大型企業聯合會表示，由於家庭擔心勞動市場和國內政治環境，美國消費者信心在連續三個月增長後，在 2 月出現回落。2 月消費者信心指數下滑至 106.7，經濟學家預期為 115.0，1 月下調至 110.9。

同樣在週二，由於商用飛機預訂量急劇下降，美國耐久財訂單 1 月份出現近四年來的最大跌幅，而設備商業投資前景好壞參半。

投資人關注的下一個關鍵數據將是週四發布的 1 月份美國個人消費支出指數 (PCE)，這是聯準會偏好的通膨指標。

聯準會將於美東時間 3 月 21 將公布 FOMC 利率決定，聯準會理事鮑曼週二表示，她並不急於降息，特別是考慮到通膨潛在上行風險。CME 的 FedWatch 工具，目前 63% 的交易員預計聯準會將在 6 月開始降息 。

美國政府部門再度面臨關門危機，美國總統拜登週二在白宮會見國會領導人時敦促避免政府部分停擺。他強調必須通過一項支出法案，使政府機構在 3 月 1 日的最後期限後持續運營。

美股週二 (27 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 96.82 點，或 0.25%，收 38,972.41 點。

那斯達克指數上漲 59.05 點，或 0.37%，收 16,035.3 點。

S&P 500 指數上漲 8.65 點，或 0.17%，收 5,078.18 點。

費城半導體指數下跌 8.57 點，或 0.18%，收 4,654.89 點。

NYSE FANG + 指數上漲 43.81 點，或 0.44%，收 10,042.45 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，公用事業領漲，能源表現最弱。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王互有消長。Meta (META-US) 上漲 1.10%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.95%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.68%。

台股 ADR 紛紛走低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.57%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.64%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.66%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.97%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 週二尾盤傳出將專注於備戰 AI，結束醞釀近 10 年的 AppleCar 計畫，華爾街樂見其成，推動蘋果股價一度噴漲超 1%，最終收紅 0.81% 至每股 182.63 美元。

蘋果造車夢碎，轉向加速布局 AI (圖片：翻攝 appleinsider)

太空探索公司 Intuitive Machines (LUNR-US) 股價倒吃甘蔗，收漲 6.94% 至每股 6.70 美元， Intuitive Machines 的月球著陸器 (奧德修斯) 22 日著陸月球後傳出翻倒事故，目前電池剩不到 20 小時的壽命，將被迫提前結束登月任務。

微軟 (MSFT-US) 表現暗淡，收黑 0.02% 至每股 407.48 美元，微軟支持的 OpenAIChatGPT 開發商已要求聯邦法官駁回《紐約時報》對其提起的部分版權訴訟，稱該報「入侵」了其聊天機器人 ChatGPT 和其他 AI 系統，為本案產成了誤導性證據。

零售商 Lowe"s (LOW-US) 揚升 1.76% 至每股 235.39 美元。儘管家居裝修項目支出持續放緩，但 Lowe"s 去年第四季淨銷售額超出預期。

梅西百貨因服裝和鞋類需求疲軟而預測年銷售額大幅低於市場預期，並宣布將在 2026 年之前關閉 150 家門店，作為新的扭虧為盈計畫的一部分，在祭出提振營運成長計畫後，梅西百貨 (M-US) 走高 3.37% 至每股 19.95 美元。

經濟數據

美國 1 月耐久財訂單月增率報 - 6.1%，預期 - 4.9%，前值 - 0.3%

美國 1 月核心耐久財訂單月增率報 - 0.3%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國去年 12 月房價指數月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國去年 12 月房價指數年增率報 6.6%，前值 6.7%

美國 2 月經濟評議會消費者信心指數報 106.7，預期 114.8，前值 110.9

華爾街分析

高盛執行長蘇德巍 (David Solomon) 表示，消費者支出疲軟讓人對美國經濟將避免衰退的預期產生疑問。

Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示：「近期美股走勢有點像是持有模式。投資人持續消化上週發生的許多事情，其中​​包括一些大型公司的財報，而這週馬上有重大數據將要公布。PCE 指數可能成為一個巨大催化劑，市場可能朝著任何一個方向大幅波動。目前來說，PCE 是值得關注的最重要的事情」

美國紐約人壽保險公司市場策略師 Lauren Goodwin 寫道：「由於市場對聯準會本季度降息的預期已重置，因此我們預計該單一數據不會導致美股劇烈波動。」