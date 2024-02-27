定穎去年獲利大增8成 每股賺3.61元擬配1.5元現金

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 18:59

在市場需求轉旺同時，汽車板廠掌握有利的訂單有助獲利增進，定穎 (3715-TW) 今 (27) 日公布 2023 年全年稅後純益 10.03 億元，年增 83.36%，每股純益 3.61 元，擬配發去年股利每股現金 1.5 元，以今天收盤價 76 元計算，股利現金殖利率 1.97%。

定穎 2023 年第四季營收 41.66 億元，毛利率 22.22%，季減 4.61 個百分點，年增 2.58 個百分點，稅後純益 2.25 億元，季減 46.29%，年增 1.61 倍，每股純益 0.9 元。

定穎 2023 年全年營收 157.14 億元，毛利率 24.09%，年增 6.7 個百分點，全年稅後純益 10.03 億元，年增 83.36%，每股純益 3.61 元。

定穎汽車板營收比重攀升中，整體產能利用率並達 85-90%，定穎指出，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。同時，定穎並切 DDR5 記憶體模組板及 AI 加速卡的生產，定穎投資泰國設立生產線也在加速進行中。

定穎轉投資的中國超穎電子已在 2023 年 12 月 31 日向上海證交所提出 IPO 申請作業，時程與定穎公司排程相符