定穎新產能效益顯現 11月營收回升至14.28億元年增11.08%

汽車板廠定穎 (3715-TW) 今 (6) 日公布最新營運資訊，2023 年 11 月營收 14.28 億元，月增 2.71%，年增 11.08%，累計 2023 年 11 月營收達 143.83 億元，定穎在黃石二廠的新產能逐步開出及客戶料號的增加，也對營運加分。

定穎 2023 年 10 月單月稅後純益 1.19 億元，月減 34.25%，年增 2.83 倍，加計前三季財報，2023 年前 10 月定穎稅後純益約爲 8.71 億元，以目前股本計算，每股純益爲 3.2 元。定穎原預估，第四季因 AI 加速卡及車用雷達板量產出貨，可望挹注更佳獲利表現。

定穎 2023 年第三季營收 42.09 億元，毛利率 26.83%，季增 6.87 個百分點，年增 10.27 個百分點，稅後純益 4.19 億元，季增 77.28%，年增 2.44 倍，單季每股純益 1.51 元，定穎 2023 年前三季營收 115.48 億元，毛利率 22.42%，年增 5.76 個百分點，稅後純益達 7.52 億元，年增 62.96%，每股純益達 2.71 元。

定穎汽車板營收比重已占 70%，整體產能利用率並達 85-90%，定穎指出，目標全年營收持平或小幅衰退，但獲利可望成長，毛利率仍可藉由產品組合優化及高階新品陸續進入量產而持續提升。

定穎指出，第四季包括 AI 加速卡及車用 ADAS 板、車用雷達板的高階產品大幅將量產出貨，貢獻獲利。

定穎在泰國與建新廠為高度智慧化及自動化的智慧工廠，技術類別為高多層板及 HDI，含高頻與高速材料的技術，產品應用於伺服器、網通、儲存裝置及汽車。第一期規劃開出每月 50 萬平方英呎，預計 2024 年第四季開始量產。