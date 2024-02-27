中鋼1月稅前盈餘6.8億元 月減26% 每股稅前盈餘0.4元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-27 16:42

中鋼 (2002-TW) 今 (27) 日公告 1 月自結損益，營收 319.31 億元，月增 8.3%、年增 21.7%；營業利益 1.29 億元，月減 85.5%；稅前盈餘 6.8 億元，月減 26.3%、較去年同期負轉正，每股稅前盈餘約 0.4 元。

中鋼說明，1 月出貨量 102.8 萬噸，較前月 93 萬噸增加近 10 萬噸，加上鋼價上漲，推升整體營收，但因為煉鋼成本同樣維持高檔，產品盤價雖然有調漲，但未能全數反映，影響價差及整體獲利表現，但仍較去年同期大幅改善。

展望今年，中鋼認為，全球經濟展現新局，IMF 上修最新今年全球經濟成長率由 2.9% 略增至 3.1%，加上美國經濟溫和成長、就業市場強勁，歐洲經濟走出去年陰霾，呈現緩步復甦格局。

中國大陸在各項振興政策與貨幣寬鬆的加持之下，經濟發展獲得支撐；台灣受惠於出口回升、帶動景氣升溫之展望，台經院預估 2024 年台灣經濟成長率可達 3.15%，優於去年之 1.4%。

用鋼需求方面，中國大陸加大力道推動都更、基建及社會住宅等投資，提振房地產需求；汽車用鋼方面，國際市研機構 MarkLines 預估 2024 年全球汽車銷量達 9225 萬輛，年增率 2.7%。