〈尖點法說〉首季爲市場淡季估營收季減10% 看好全年表現

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-27 16:28

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (27) 日召開法人說明會，對於 PCB 市場需求狀況，認為 2024 年全年的景氣可望較去年爲優，但上半年能見度不明朗，預料復甦較緩和，下半年可望恢復正常水準。

同時，尖點 2023 年第四季營收 7.82 億元，對於今年第一季的營運，因春節假期及產業淡季的影響，尖點預估表現將較第四季出現逾 10% 的下滑，但相對於 2023 年首季低基期的 6.17 億元營收，則可望出現年成長。

尖點 2023 年第四季營收 7.82 億元，毛利率 24.25%，季減 0.64 個百分點，年減 2.5 個百分點，稅後純益 3654 萬元，季增 5.63%，年減 42.86%，每股純益 0.26 元。其中，鑽針營收占 63%，代鑽孔服務占營收 37%，就產能利用率來看，第四季鑽針生產爲 68%，代鑽孔服務爲 46%，均為全年各種季最高。

尖點 2023 年營收爲 27.48 億元，毛利率 22.44%，年減 7.82 個百分點，尖點去年全年稅後虧損 3603 萬元，每股虧損 0.25 元。其中，鑽針營收占 62%，代鑽孔服務占營收 38%，