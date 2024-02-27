博晟生醫新竹廠完成衛福部查廠 查核無重大缺失

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 18:21

博晟生醫 (6733-TW) 今 (27) 日公告，旗下新竹工廠獲衛福部國產醫療器材品質管理系統準則 (QMS) 實地查廠，查核結果無重大缺失，後續除了將依照建議完成改善項目外，未來將生產軟骨再生產品愛膝康。

博晟 2022 年第四季決議自行設廠，新竹湖口工廠去年完工，該廠房面積近 500 坪，設置 1 萬級與 10 萬級無塵室，符合 ISO13485 及 QMS 等管理規範，短期目標為穩定生產軟骨再生產品「愛膝康」，避免未來因更換代工廠導致的供貨風險。

董事長陳德禮表示，此廠房中期將透過生產製造技術的提升，進一步發展委託開發製造 (CDMO) 業務，貢獻公司新的營收來源，以加速達成現金流兩平；長期規劃在愛膝康完成國際授權後，除了授權收入及權利金收入外，公司可持續性的獲取製造收入。

博晟日前也公布財報，去年稅後虧損 1.56 億元，虧損較前一年大幅收斂，每股虧損 1.3 元。展望今年，博晟看好，在銷售醫療器材、保健食品及抗生素銷售成長下，1 月營收 1162.3 萬元，年增 199.2%，隨著醫學中心將陸續完成產品進院，年營收將持續逐月成長。