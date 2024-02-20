標普揭曉2024年永續年鑑 台新金控獲Top1%最高榮譽

鉅亨網新聞中心 2024-02-20 09:50

昨 (02/19) 國際永續評比機構 S&P Global 公布 2024 年永續年鑑，台新金控連續 6 年入選年鑑，本屆更名列銀行產業別全球 Top 1% 最高榮譽肯定，為臺灣該產業唯一獲得此亮眼成就的金融機構。

標普永續年鑑每年揭露道瓊永續指數 (The Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 前一年度企業 ESG 評比的觀察結果，最新公布的 2024 年鑑揭露 2023 年全球 62 大產業、9,400 家受評企業的表現；受評企業最終共有全球約 3,500 家企業列入 DJSI 的各項指數。台新金控並已連續 6 年入選「世界指數」(DJSI World Index)以及「新興市場」(DJSI Emerging Markets)成分股雙榜的殊榮。

台新金控林維俊總經理表示，台新長期致力推動 ESG 永續發展，在認真永續 ‧ 綠色生活的永續主軸下，訂定台新集團之 ESG 永續發展目標，從氣候行動、金融共榮、永續賦能三個關鍵議題積極推動，推動上下游整合及自身營運相關的各式永續活動以具體落實。台新成為 DJSI 全球銀行業的領航者的表現亮眼，顯示台新推動永續理念的成效，已然為世界標竿企業。

台新金控永續長李鎮宇博士列舉，2023 年的具體作為包含：連續舉辦國際性淨零論壇吸引超過四千人次共同探討淨零議題、率先成為全臺首家達成電廠融資 100% 再生能源的金融機構、響應政府政策參與成為臺灣碳權交易所首批國際碳權買家、成為全臺第一個聖誕點燈活動達成碳中和以及取得建北大樓碳中和及綠建築的雙認證、設置智慧資源回收機鼓勵同仁及民眾收集回收乾電池及保特瓶塑膠製品、以及出版第一本 TCFD 報告書闡述氣候風險管理等。