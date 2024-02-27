對閉店潮發聲明 亞尼克：因成本居高 加強拓販賣機據點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-27 13:22

連鎖甜點烘培業者亞尼克近日進行門市汰舊換新，外界解讀為集體倒閉，對此，亞尼克今 (27) 日發出聲明指出，門市調整主要因全台門市長期缺工、成本居高，實際上營運現況良好，今年除了持續門市優化，也將拓展智能服務商機，期待走更長遠的路。

亞尼克說明，自 2000 年創立至今，23 年來一路兢兢業業誠信經營，陪伴無數台灣民眾，今年是因營運策略調整，進行門市汰舊換新，實際上經營穩健，然被外界解讀並誤傳為集體倒閉，引發消費者的恐慌與疑慮。

亞尼克指出，門市調整主要因全台門市長期缺工、營運成本高居不下問題，綜合考量坪效後，將 6 家門市進行汰換，並非外界解讀的集體倒閉，也將拓展台北車站新店，未來保持滾動式調整連鎖通路策略。

亞尼克規劃今年拓展智能服務商機，例如，台北內湖旗艦店將於 3 月 4 日至 3 月 22 日進行改裝、導入 YTM(蛋糕販賣機) 二代機，打造 24 小時智能服務。

而亞泥克 YTM 二代機 1 月中已首度進駐新北環狀線，完成中和站及新北產業園區站兩個站點，全年目標達 40 個新站點。