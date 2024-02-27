〈焦點股〉東科-KY獲利、股利雙創高 股價逆勢攻漲停
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-27 11:23
台股今 (27) 日早盤豬羊變色，萬九大關曇花一現後殺盤四起，不過音訊系統廠東科 - KY(5225-TW) 去年獲利、股利分派雙雙創歷史新高，殖利率達 7%，今 (27) 日吸引買盤進駐，股價放量上攻至漲停價 98.4 元，同創新猷。
東科 26 日公布財報，去年三率三升，稅後純益 5.33 億元，年增 44.22%，每股純益 8.02 元，擬配每股 6.61466011 元現金股利，配發率達 82%。
展望後市，東科表示，主力產品聲霸 (Soundbar) 隨著電視品牌客戶熱銷而穩健增長，新領域輔聽耳機、會議音訊系統及耳罩式耳機勢待發，隨著歐洲精品音響品牌銷售比重增加，消費市場的個人影音享受需求增，聲學市場可著力點更多，今年營運維持正面看法。
法人預期，東科隨著客戶庫存水位趨於正常，今年上半年訂單「不是問題」，加上客戶新品陸續推出帶動拉貨動能強勁，第三季將是全年高峰，除了營收有望接近 2022 年水準外，力拚獲利成長幅度優於營收。
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