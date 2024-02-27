〈焦點股〉東科-KY獲利、股利雙創高 股價逆勢攻漲停

展望後市，東科表示，主力產品聲霸 (Soundbar) 隨著電視品牌客戶熱銷而穩健增長，新領域輔聽耳機、會議音訊系統及耳罩式耳機勢待發，隨著歐洲精品音響品牌銷售比重增加，消費市場的個人影音享受需求增，聲學市場可著力點更多，今年營運維持正面看法。