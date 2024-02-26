東科-KY去年每股賺8.02元創新猷 擬配6.6元股利殖利率逾7%
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-26 19:22
音訊系統廠東科 - KY(5225-TW) 今 (26) 日公布財報，去年三率三升，稅後純益 5.33 億元，年增 44.22%，每股純益 8.02 元，創歷史新高。董事會也決議股利分派，擬配每股 6.61466011 元現金股利，以今日收盤價 89.5 元估算，殖利率超過 7%。
東科去年全年營收 106.41 億元，年減 16.94%；毛利率 15.54%，年增 3.96 個百分點；營益率 5.37%，年增 2.78 個百分點；淨利率 5.01%，年增 2.13 個百分點。
公司說明，2023 年營收因客戶全球性庫存調整而減少，但在調整健全組織架構下，營運體質更加健康，加上深耕電視品牌客戶及產品得宜，並開發新客戶及提供原有客戶更多產品的策略下，成為營運主要動能及獲利來源。
東科去年第四季營收 25.11 億元，季減 29.87%、年減 7.74%；毛利率 16.86%，季增 1.47 個百分點、年增 1.26 個百分點；營益率 5.23%，季減 0.64 個百分點、年增 1.43 個百分點；淨利率 4.46%，季減 1.71 個百分點、年增 2.28 個百分點；稅後純益 1.12 億元，季減 49.27%、年增 88.46%，每股純益 1.55 元。
東科表示，Soundbar 產品伴隨電視品牌客戶產品熱賣而穩健增長、輔聽耳機、會議音訊系統及耳罩式耳機等新產品蓄勢待發，歐洲精品音響品牌銷售比重逐步增加。此外，個人影音享受部分取代社交、豪奢消費，讓公司聲學產品開啟更多、更大的出海口，營運展望持續正向樂觀。
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