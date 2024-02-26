東科-KY去年每股賺8.02元創新猷 擬配6.6元股利殖利率逾7%

音訊系統廠東科 - KY( 5225-TW ) 今 (26) 日公布財報，去年三率三升，稅後純益 5.33 億元，年增 44.22%，每股純益 8.02 元，創歷史新高。董事會也決議股利分派，擬配每股 6.61466011 元現金股利，以今日收盤價 89.5 元估算，殖利率超過 7%。

公司說明，2023 年營收因客戶全球性庫存調整而減少，但在調整健全組織架構下，營運體質更加健康，加上深耕電視品牌客戶及產品得宜，並開發新客戶及提供原有客戶更多產品的策略下，成為營運主要動能及獲利來源。