〈熱門股〉東科-KY今年營運看增 周漲1成創10年新高

東科聚焦電視品牌 SoundBar(聲霸) 策略奏效，受惠個人 / 家庭影音享受取代高昂無謂社交消費支出，推升 1 月營收衝上 9.44 億元，創同期新高，月增 25.86%、年增 71.97%，預期扣除 2 月農曆春節工作天數減少因素，後續營收有望逐步墊高。

東科認為，目前電視品牌 SoundBar 滲透率仍低，以美國市場來看僅 25%，隨著個人家庭影音娛樂普遍後，滲透率將逐漸提高，將有助出貨量同步增加。再者，傳統電視品牌積極推動 SoundBar，後續也有既有客戶新品上市，上半年訂單無虞。