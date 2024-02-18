東科-KY上半年訂單無虞 營運挑戰高峰

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-18 07:10

影音揚聲器系統廠東科 - KY(5225-TW) 隨著客戶庫存水位趨於正常，今年上半年訂單「不是問題」，加上客戶新品陸續推出帶動拉貨動能強勁，第三季將是全年高峰，除了營收有望接近 2022 年水準外，力拚獲利成長幅度優於營收。

東科聚焦電視品牌 SoundBar(聲霸) 策略奏效，受惠個人 / 家庭影音享受取代高昂無謂社交消費支出，推升 1 月營收衝上 9.44 億元，創同期新高，月增 25.86%、年增 71.97%，預期扣除 2 月農曆春節工作天數減少因素，後續營收有望逐步墊高。

東科認為，目前電視品牌 SoundBar 滲透率仍低，以美國市場來看僅 25%，隨著個人家庭影音娛樂普遍後，滲透率將逐漸提高，將有助出貨量同步增加。再者，傳統電視品牌積極推動 SoundBar，後續也有既有客戶新品上市，上半年訂單無虞。

展望全年，法人預期，東科今年第一季營運淡季不淡，單季營收有望顯著優於去年同期，上半年挑戰歷史新高，全年高峰則將落在第三季並呈現逐季成長態勢；獲利部分，受惠原物料價格穩定，費用控管得宜，獲利增幅有望優於營收，毛利率挑戰 16%。