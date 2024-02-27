台灣2024年經濟自由度全球第4、亞太第2 貨幣自由排名大躍進

國發會表示，美國智庫傳統基金會於昨（ 26） 日發布《2024 經濟自由度指數》(2024 Index of Economic Freedom)，在 184 個經濟體中，臺灣全球排名第 4 名，在亞太地區排名第 2 名，僅次於新加坡 (1)、瑞士 (2)、愛爾蘭 (3)；領先紐西蘭 (6)、澳洲 (13)、韓國 (14)、美國 (25)、英國 (30)、日本 (38) 及中國 (151)。



2024 年報告指出，受疫情、通膨、俄羅斯持續入侵烏克蘭以及中東衝突等其他地緣政治緊張局勢之影響，各國均面臨許多長期結構性挑戰，全球經濟自由度平均得分僅 58.6 分，較 2023 年 59.3 分退步，為 2001 年以來的最低水準。臺灣今年平均總分 80 分，雖較去 (2023) 年 80.7 分減少 0.7 分，但仍維持連續 3 年受評為表現最佳的「經濟自由」(Free) 國家 (80 分以上)。



經濟自由度指數評比 12 項指標，以得分區分 5 個等級：(1)「自由」(Free)(100-80 分)；(2)「大部分自由」(79.9-70 分)；(3)「中等自由」( 69.9-60 分)；(4)「較不自由」(59.9-50 分)；(5)「受壓抑」(49.9-0 分)。



今年臺灣 12 項評比指標中，有 7 項指標列為「自由」 (100-80 分) 等級，依序為：「司法效能」(94 分)、「政府支出」(90.5 分)、「健全財政」(90.3 分)、「貿易自由」(86.4 分)、「經商自由」(84.9 分)、「財產權」(82.2 分)，以及「貨幣自由」(80.1 分)；參見表 2。其中，「司法效能」為臺灣近 4 年來得分表現最佳的指標，從 2020 年的 70.1 分推進至 2024 年 94 分 (進步逾 20 分)，顯見司法院近年推動司法效能的改革，獲得國際肯定。



今年臺灣 12 項評比指標中，有 6 項指標全球排名前 20 名，依序為：「貨幣自由」(第 5)、「貿易自由」(第 7)、「司法效能」(第 12)、「經商自由」(第 15)、「勞動自由」(第 15)，以及「政府支出」(第 20)。其中，「貨幣自由」得分雖由去年 82.5 分降為 80.1 分，但全球排名由去年第 16 名推進至第 5 名，顯示因應此波全球高通膨，中央銀行貨幣政策的穩健。



2022 至 2023 年臺灣推動多項法制改革，推進「貿易自由」(86.4 分)、「經商自由」(84.9 分)、「財產權」(82.2 分) 等 3 項指標的得分。舉如：台美雙方經貿合作簽署首批「台美 21 世紀貿易倡議」協定、配合西藥專利連結制度修正專利法、引進商標註冊加速審查機制修正商標法、因應科技發展增加商品標示彈性修正商品標示法，以及友善企業併購新創事業之租稅環境修正企業併購法等。



國發會指出，全球局勢瞬息萬變，儘管未來局勢充滿挑戰，台灣在全球供應鏈中仍扮演不可或缺的角色。政府將持續關注全球情勢發展並適時運用創新科技、韌性策略及經濟自由化精神，靈活應變，化危機為契機，營造友善投資環境，並推動企業鏈結創新，以促進台灣產業國際競爭力。

