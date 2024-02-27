瑞典掃除最後障礙 匈牙利國會批准瑞典加入北約

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-27 09:00

在烏克蘭戰爭進入第三年之際，匈牙利國會周一（26 日）批准瑞典申請加入北大西洋公約組織（NATO）議案，代表瑞典掃除加入北約的最後障礙。

匈牙利國會在周一下午以 188 票贊成、6 票反對的投票結果，批准瑞典加入北約議定書議案。

該議案獲得國會批准後，將送交匈牙利總統或國會議長簽署，總統（國會議長）有五天時間簽署議定書。之後，該議定書將通過空運方式發送到美國華府，並提交給美國國務院存放，預估完成整個後續流程需要幾天或一周的時間。

在美國國務院完成相關手續後，瑞典將正式成為第 32 個北約成員國，並受到北約集體防禦第五條款保護。

瑞典首相 Ulf Kristersson 在社交平台上說：「今天是歷史性的一天，所有北約國家的議會現在都投票贊成瑞典加入北約，我們隨時準備為北約的安全承擔我們的責任。」

Kristersson 進一步表示：「瑞典現在已經拋棄了 200 年來的中立和不結盟政策，這是一大步——我們應該認真對待，但這也是非常自然的一步。」

土耳其國會終於在 1 月批准瑞典加入北約，瑞典掃除了加入北約的最大障礙，就差匈牙利點頭。

芬蘭和瑞典都是在烏克蘭戰爭打響後申請加入北約，芬蘭去年如願加入北約，如今瑞典即將成為北約第 32 個成員國。