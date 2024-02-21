美國領先經濟指標連23跌 但不再預測今年步入衰退

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-21 08:51

美國經濟評議會 (The Conference Board) 周二 (20 日) 撤回對美國經濟衰退的長期預測，認為 2024 年美國經濟不會出現衰退，但預估第二季和第三季經濟成長率應會趨近於零。

報告指出，美國 1 月領先經濟指標 (Leading Economic Indicators, LEI) 降至 102.7，連續第 23 個月下滑，並創 2020 年 4 月以來最低，但六個月年化降幅已大幅放緩，至 2022 年 8 月以來最小。

美國經濟評議會資深經理 Justyna Zabinska-La Monica 表示：「雖然 LEI 持續下滑，預示著經濟活動面臨阻力，但過去兩年中，10 個組成項目有 6 個在過去六個月首次帶來積極貢獻。因此，領先指標目前未反映經濟將陷入衰退。」

但她也說，美國 Q2 和 Q3 經濟成長率應該會接近零。

經濟評議會領先指標於 2022 年 7 月首次暗示美國經濟將步入衰退，且一直到周二 (20 日) 發布 1 月份報告之前，該機構始終維持衰退預測，即使這段期間美國經濟產出、就業和消費者支出高於趨勢水平。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國經濟學家 Matthew Martin 指出，目前整體指數持續下滑，是由少數指標所帶動，這些指標預料將在未來幾個月內走強。

Martin 在經濟評議會發布 LEI 報告後表示，美國經濟仍處於成長模式，且因就業市場堅韌、金融市況寬鬆且消費支出強勁，前景依舊樂觀。