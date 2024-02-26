除了AI 減肥藥將主導2024年股市表現

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 21:47

AI 與減肥是這個十年的時代主題。AI 造就了輝達 (NVDA-US)，市值達 1.97 兆美元。減肥藥 GLP-1 則造就了禮來 (LLY-US) 和諾和諾德 (NVO-US)，兩者市值合計 1.28 兆美元。禮來 7311 億美元的市值比特斯拉 (TSLA-US) 還高。

禮來市值過去 8 個月市值暴漲 3000 億美元，從 4000 億美元飆升到 7000 多億美元。諾和諾德如今市值也較去年同期成長 2000 億美元，並提早超越 LV 母公司成為歐洲市值最高的企業。摩根士丹利分析師弗林認為，禮來會成為史上第一家市值突破 1 兆美元的生物醫藥公司。

推動禮來和諾和諾德股價暴增的，是治療糖尿病和肥胖症的藥物 GLP-1。《科學》雜誌年初公布 2023 年度十大科學突破中，GLP-1 排名第一。

GLP-1 是「升糖素樣勝肽 - 1」的簡寫，它可以透過刺激胰島素分泌來抑制胰高糖素分泌，從而達到調節血糖平衡的目的。

GLP-1 藥物的代表包括司美格魯肽、諾和諾德的利拉魯肽和禮來的替爾泊肽。

2023 年禮來 GLP-1 類藥物營收達 125 億美元，約占總營收的 35%；諾和諾德 GLP-1 類藥物總營收 2150.98 億丹麥克朗、約合 312.75 億美元， 年增 38%；光是司美格魯肽就賣了 212 億美元。

專業期刊《新英格蘭醫學雜誌》發表一項全球規模三期臨床試驗結果，來自 16 個國家的 1961 人使用司美格魯肽後，平均體重減輕了 15.3 公斤；約 3/4 的人減重超過 10%，1/3 強的人減重超過 20%。禮來公布替爾泊肽的減重效果是：參與者平均減去 22.5% 的體重、約 22 公斤。

分析師認為，禮來應該取代特斯拉進入「美股七巨頭」行列。這七家企業是市值最高的科技公司，也被視為最具投資價值的七家科技公司，業務引領未來科技發展方向。