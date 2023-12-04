減肥藥市場永遠不擁擠 羅氏藥廠27億美元收購Carmot加入競爭行列

瑞士羅氏大藥廠同意以 27 億美元收購美國肥胖藥物開發商 Carmot Therapeutics，加入減肥藥物市場，挑戰諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 和禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 等主導製造商。

被收購藥商最有前景的候選藥物是一種名為 CT-388 的藥物，只需每周注射一次；它是一種 GLP-1/GIP 雙重受體激動劑，類似於禮來公司的 Mounjaro 或 Zepbound。

羅氏製藥部門負責人 Teresa Graham 周一 (4 日) 告訴《路透》，在取得令人鼓舞的第一期試驗結果後，Carmot 藥物已準備好在總共三個試驗階段的第二階段進行人體測試，並可能在 2030 年後上市。

減肥藥市場領導者諾和諾德搶先推出注射劑 Wegovy，這是一種 GLP-1 腸道荷爾蒙受體的單一激動劑。壓倒性的需求使該集團不得不爭先恐後地提高產量。

Zuercher Kantonalbank 分析師在報告中表示：「市場對於『我也參一腳』的產品來說夠大，尤其是在價格合適的情況下。」

羅氏公司的 Graham 表示，該公司的雄心不僅僅是為市場上的領導者提供低價替代品，他表示，CT-388 可能成為 GLP-1 類中最好的肥胖藥物，無論是單獨使用或與其他藥物合併使用。

他說：「有機會進一步減輕體重，有機會更快地減輕體重，而副作用承受度可能是更大的問題之一。」

在最近收購肥胖藥物開發項目的交易中，阿斯特捷利康 (AZN-US) 上個月同意支付高達 20 億美元的價格購買中國 Eccogene 的一種實驗藥物權利。 禮來公司 (Lilly) 於 7 月以 19.3 億美元收購了未上市的 Versanis，以進一步擴大其產品線。

羅氏新任執行長施內克 (Thomas Schinecker) 正在開發各種治療領域，以抵消腫瘤藥物銷售額下降的影響。他已設定較高的交易速度，以恢復去年因阿茲海默症和癌症免疫療法重大試驗挫折而受到打擊的開發。

羅氏 10 月同意向 Roivant 和輝瑞 (PFE-US) 支付首期 71 億美元，以獲得一種新型發炎性腸道疾病藥物的權利。

羅氏表示，根據預計 2024 年第 1 季完成的 Carmot 交易，如果實現某些里程碑，除了預付款外，後者還將獲得高達 4 億美元的資金。

對於這家瑞士製藥商來說，這筆交易標誌著它重返 2018 年放棄的 GLP-1 領域；當時其子公司 Chugai 以 5000 萬美元的預付款將一種實驗藥物的權利出售給禮來公司。

私人控股的 Carmot 於 2008 年由長期擔任執行長的 Stig Hansen 聯合創立，該公司上個月宣布計劃上市。