〈財報〉減肥藥需求急飆 諾和諾德市值突破5000億美元

鉅亨網編譯張祖仁 2024-01-31 18:49

諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 周三 (31 日) 公布 2023 年獲利優於預期，其廣受歡迎的抗肥胖和糖尿病藥物的銷量持續飆升。

這家減肥藥 Wegovy 和糖尿病藥物 Ozempic 的製造商財報顯示，以丹麥克朗計算的銷售額成長了 31%，以固定匯率 (CER) 計算的銷售額成長了 36%，達到 2323 億克朗、約合 337.1 億美元。

以克朗計算的全年營業獲利躍升 37%，以固定匯率計算躍升 44%，達到 1026 億克朗。

這家丹麥製藥巨頭表示，隨著對含有相同活性成分的 Wegovy 和 Ozempic 的需求激增，預計今年銷售額以固定匯率計算將增加 18% 至 26%。

根據 LSEG 數據，截至美東時間清晨 3:06，諾和諾德市值升至 5060 億美元。

Novo 仍是歐洲市值最大的公司，領先 LVMH；後者在周三開盤前估值為 4220 億美元。

2023 年的業績得益於糖尿病和肥胖症護理部門的強勁表現，其中肥胖症護理按固定匯率計算成長 154%，達到 416 億克朗。