貝佐斯僅用4個交易日 已賣逾40億美元亞馬遜股票

鉅亨網新聞中心 2024-02-14 08:30

亞馬遜 (AMZN-US)2 月 2 日披露，貝佐斯 (Jeff Bezos) 計畫 12 個月內出售 5000 萬股該公司股票，而他僅花了 4 個交易日，就已經售出計畫中近半的部位。

數據顯示，貝佐斯再次賣出了 1200 萬股亞馬遜股票，由此上周三以來減持的規模，已經超過了 40 億美元。

貝佐斯尚未解釋他現在出售的原因，但他制定交易計畫的時間可能提供了線索。他於去年 11 月 2 日宣布將從西雅圖地區搬到邁阿密，他在搬家後才賣股，意味著華盛頓州會錯失任何潛在的股票出售資本利得稅。

華盛頓州在 2022 年徵收 7% 的資本利得稅，而佛羅里達州沒有這項稅，這位全球第二大富豪自 2021 年以來，就沒有出售過股票，只有在去年底捐贈 2 億美元的股票，因此，他從未繳納過這一新稅。

在搬到邁阿密之後才賣股，依目前所售出的金額，貝佐斯的搬遷可能迄今為止為他節省了 2.88 億美元。

在整個計畫中，貝佐斯預計賣出 5000 萬股，依 12 日的股價計算，這些股票價值逾 87 億美元，因此價格未出現巨大波動，他計畫中的持股售完，有望節省約 6.1 億美元稅金。

文件顯示，截至周一收盤，即貝佐斯出售股票的最後一天，亞馬遜股價今年以來已上漲 13%。 不過，美股周二大跌，亞馬遜也下跌 2.2% 至 168.64 美元。

華盛頓州去年從資本利得稅中籌集了 8.55 億美元，其中一半以上來自 10 名富豪。