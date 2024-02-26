蔡崇信：阿里巴巴組織架構重整 聚焦雲端和電商

鉅亨網新聞中心 2024-02-26 21:20

在訪談中，蔡崇信重申阿里巴巴將聚焦電商和雲端。他表示，中國電商占社會零售總額的比率約為 30%。但未來 5 年內，這個滲透率將可望上升到 40%，甚至更高，這是阿里電商業務的長期驅動力所在。

在雲端運算方面，蔡崇信認為，中國經濟處於數位化進程之中，對雲端運算有巨大需求，「中國的 GDP 約占全球的 17%，而中國的數位化規模則相當於全世界的 30%，對發展雲端運算業務來說，這是一個非常非常好的市場。」

當被問及 AI 電商及產業競爭，蔡崇信表示，阿里電商業務擁有 3300 萬 88VIP 會員用戶，在服務好這群消費者的同時，其他所有消費群體都需要被善待，現在非常關注這些需求。同時他強調，價格競爭力固然重要，但更重要的是消費者體驗。透過 AI 和演算法來配合需求和供給，發展潛力巨大，也正是阿里所擅長的。

蔡崇信也透露，電商是最豐富的 AI 應用場景，阿里正在加大對相關技術的投資，例如正在努力透過更精準的供需匹配，提升用戶購買頻次和訂單量。

雲端業務分拆和菜鳥上市進展廣受市場關注。對此，蔡崇信表示：「在一個好的市場環境中，透過資本市場交易對部分業務進行獨立估值是合理的，業務價值對投資人會更透明，便於投資人透過分類加總估值法對整體業務進行估值。但自從去年 3 月宣布重組以來，市場情緒不振，進行資本市場交易實際上無法為業務的潛在價值帶來透明度。因此我們決定：第一，不分拆雲端業務，而是關注雲端能為核心業務帶來哪些協同效應；第二，在當前市場環境下，對於菜鳥，希望等待更好的上市時機。」

此外，在問及對於 Temu、Shein 以及 TikTok 等中國電商公司激烈角逐美國市場，阿里是否也會進入美國市場？蔡崇信表示，中國製造品質優良、價格合理，極具消費者價值，阿里會觀察並思考下一步。