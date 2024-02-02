傳阿里巴巴考慮分拆出售盒馬鮮生和大潤發等消費性資產

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-02 21:57

一位知情人士表示，阿里巴巴在董事長蔡崇信和新任命的執行長吳泳銘領導下，已將重點轉向其核心電商業務獲利模式，同時分拆非核心虧損部門。

消息人士指出，阿里巴巴一直在與策略和財務投資人就這些資產進行談判。由於討論保密，消息人士拒絕透露姓名。 其中一位消息人士稱，這些資產還包括購物中心銀泰百貨。

消息人士說，討論尚處於早期階段，阿里巴巴可以決定是否繼續推動。

媒體周四 (1 日) 報導，阿里巴巴正在考慮出售銀泰百貨，並已與幾家公司接觸，以評估它們收購其百貨公司部門的興趣。

阿里巴巴正進行全面重組，而且中國在已充滿挑戰的資本市場上對首次公開募股 (IPO) 進行更嚴格審查，這阻礙了新創公司籌集資金的能力。

阿里巴巴去年 3 月宣布計劃分拆為 6 個部門，並為其中大部分部門探索融資或上市。此後，該公司於 9 月為物流子公司菜鳥提交了香港上市申請。

盒馬鮮生是中國連鎖超市，也提供內用和 30 分鐘送貨上門等服務。根據其官網，該公司於 2015 年推出，在 28 個城市擁有 300 多家門市。

阿里巴巴去年 11 月表示，該公司曾考慮在香港上市，但為了更能評估市場狀況，該計畫被擱置。

2022 年，這家雜貨連鎖店開始以約 60 億美元的估值籌集資金，遠低於預期的 100 億美元。截至目前，盒馬鮮生尚未宣布本輪融資完成。

阿里巴巴在 3 年前收購了大賣場營運商高鑫零售集團有限公司 21% 的股份後，於 2020 年投資 36 億美元收購了大潤發旗下大潤發零售集團有限公司的控股權。