月球登陸器翻跟斗 Intuitive Machines股價也大跌一跤

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 19:09

總部位於休士頓的太空探索公司 Intuitive Machines (LUNR-US) 表示其奧德修斯月球登陸器翻倒並側臥，該公司股價在周一 (26 日) 盤前下跌超過 30%。

該公司是第一家登陸月球的私人公司，也是自 1972 年以來第一家美國登月的公司。該公司表示，其 6 個 NASA 科學和技術有效載荷中，除了一個之外，所有載荷均朝上，可以接受通信。

該公司表示，有效載荷側面包含由藝術家傑夫昆斯 (Jeff Koons) 創作的微型不銹鋼雕塑組成的藝術品。

其餘有效載荷預計將可實現其科學目標。

周一開盤前，Intuitive 股價下跌 34% 至 6.30 美元，遠遠抵消了上周五 (23 日) 的漲幅，其中有近 9900 萬股換手，創該股歷史新高。

根據 LSEG 的數據，上周五該股交易股票總值達到 10.1 億美元，超過該公司約 9.6 億美元的市場估值。

該公司的股票在大約一年前上市，由於只有 18% 的股票可供交易，因此容易受到高波動性的影響。