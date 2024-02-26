月球登陸器翻跟斗 Intuitive Machines股價也大跌一跤
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-26 19:09
總部位於休士頓的太空探索公司 Intuitive Machines (LUNR-US) 表示其奧德修斯月球登陸器翻倒並側臥，該公司股價在周一 (26 日) 盤前下跌超過 30%。
該公司是第一家登陸月球的私人公司，也是自 1972 年以來第一家美國登月的公司。該公司表示，其 6 個 NASA 科學和技術有效載荷中，除了一個之外，所有載荷均朝上，可以接受通信。
該公司表示，有效載荷側面包含由藝術家傑夫昆斯 (Jeff Koons) 創作的微型不銹鋼雕塑組成的藝術品。
其餘有效載荷預計將可實現其科學目標。
周一開盤前，Intuitive 股價下跌 34% 至 6.30 美元，遠遠抵消了上周五 (23 日) 的漲幅，其中有近 9900 萬股換手，創該股歷史新高。
根據 LSEG 的數據，上周五該股交易股票總值達到 10.1 億美元，超過該公司約 9.6 億美元的市場估值。
該公司的股票在大約一年前上市，由於只有 18% 的股票可供交易，因此容易受到高波動性的影響。
這次著陸可能會讓其他專注於太空的公司尋求投資和穩定的政府合約變得更容易；如火箭實驗室、阿斯特拉太空公司和貝佐斯的藍色起源。
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