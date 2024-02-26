證交所擴增國際資金來源 3月赴歐拜會重量級投資機構

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 19:33

台股 2023 年量價齊揚，強勁表現受到全球關注，外資更終結連三年調節，轉買超 2754 億元。證交所 2024 年趁勝追擊持續擴增國際資金來源，董事長林修銘與金管會證期局長張振山預計 3 月赴歐洲拜會十多家重量級投資機構，進一步深化國際投資人關係。

憑藉穩健基本面、良好公司治理等優勢，並搭上人工智慧 (AI) 題材順風車，加權指數 2023 年漲幅達 26.8%，表現優於美國、歐洲等主要國際股市，日均成交值年增 16.1% 至 2812 億元，集中市場市值同步攀升至 56.84 兆元。基本面之優勢使台股的人氣延續至龍年，加權指數及市值於農曆年後雙雙創下史上新高，截至 2 月 26 日，加權股價指數收於 18948.05 點，集中市場市值達到 60.21 兆元。

發行面來看，相較國際市場 2023 年 IPO 大多呈衰退現象，在證交所持續優化國內籌資環境、拓展資本市場能見度，並積極開拓及穩固 IPO 案源下，2023 年 IPO 送件計 42 家，創近十年新高，IPO 籌資金額 337.6 億元，締造歷史新猷。

證交所表示，外資在台股扮演舉足輕重角色，截至 2023 年底為止之外資持有台股市值，其中英國及歐洲所屬外資比重逾 37%，是國際資金主要來源區域之一，例如全球最大主權財富基金挪威退休全球基金 (GPFG) 日前於年報揭露，去年持股之投資組合中，計有台積電、聯發科等 497 家台灣公司上榜。

為突顯與歐洲市場參與者加深合作的承諾，並與投資人締結更深入關係，證期局長張振山與證交所董事長林修銘 3 月初將率領團隊，拜會十數家歐洲重要機構，包括交易所、結算所、保管機構、指數公司、持有台股高比重的投資機構、潛在大型投資機構、大型資產管理公司、金融服務機構等。

證交所此次仍安排一對一拜會方式，主要目的除向倫敦、盧森堡及法蘭克福機構投資人更新臺灣證券市場重要資訊，介紹台股優勢和發展情況，提高投資興趣外，並將積極回應關注問題，加強投資人信心，以及蒐集對資本市場建言。另一方面，亦將與當地證券相關機構進行高層會談，並就 ESG 及碳交易等未來發展策略交流及探詢合作可能。