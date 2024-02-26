證交所擴增國際資金來源 3月赴歐拜會重量級投資機構
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-26 19:33
台股 2023 年量價齊揚，強勁表現受到全球關注，外資更終結連三年調節，轉買超 2754 億元。證交所 2024 年趁勝追擊持續擴增國際資金來源，董事長林修銘與金管會證期局長張振山預計 3 月赴歐洲拜會十多家重量級投資機構，進一步深化國際投資人關係。
憑藉穩健基本面、良好公司治理等優勢，並搭上人工智慧 (AI) 題材順風車，加權指數 2023 年漲幅達 26.8%，表現優於美國、歐洲等主要國際股市，日均成交值年增 16.1% 至 2812 億元，集中市場市值同步攀升至 56.84 兆元。基本面之優勢使台股的人氣延續至龍年，加權指數及市值於農曆年後雙雙創下史上新高，截至 2 月 26 日，加權股價指數收於 18948.05 點，集中市場市值達到 60.21 兆元。
發行面來看，相較國際市場 2023 年 IPO 大多呈衰退現象，在證交所持續優化國內籌資環境、拓展資本市場能見度，並積極開拓及穩固 IPO 案源下，2023 年 IPO 送件計 42 家，創近十年新高，IPO 籌資金額 337.6 億元，締造歷史新猷。
證交所表示，外資在台股扮演舉足輕重角色，截至 2023 年底為止之外資持有台股市值，其中英國及歐洲所屬外資比重逾 37%，是國際資金主要來源區域之一，例如全球最大主權財富基金挪威退休全球基金 (GPFG) 日前於年報揭露，去年持股之投資組合中，計有台積電、聯發科等 497 家台灣公司上榜。
為突顯與歐洲市場參與者加深合作的承諾，並與投資人締結更深入關係，證期局長張振山與證交所董事長林修銘 3 月初將率領團隊，拜會十數家歐洲重要機構，包括交易所、結算所、保管機構、指數公司、持有台股高比重的投資機構、潛在大型投資機構、大型資產管理公司、金融服務機構等。
證交所此次仍安排一對一拜會方式，主要目的除向倫敦、盧森堡及法蘭克福機構投資人更新臺灣證券市場重要資訊，介紹台股優勢和發展情況，提高投資興趣外，並將積極回應關注問題，加強投資人信心，以及蒐集對資本市場建言。另一方面，亦將與當地證券相關機構進行高層會談，並就 ESG 及碳交易等未來發展策略交流及探詢合作可能。
林修銘表示，此次將是證交所睽違七年後，再度赴英國倫敦引資，且將是首度同時與倫敦及法蘭克福等歐洲主要交易所進行實體交流活動，受到雙方高度重視，意義相當重大，拜會交流成果將令人期待。
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