〈證交所新春團拜〉黃天牧引述紅皇后名言 強化資本市場韌性「不進則退」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-15 11:00

金管會主委黃天牧今 (15) 日出席證交所新春團拜活動，對於金融市場穩健推展，今年將持續遵循五個方向，分別為強化韌性、推動永續、精進創新、落實普惠、邁向國際，強化台灣資本市場韌性，並引述名著《愛麗絲鏡中奇遇》紅皇后名言，提醒周邊單位及主管機關「不進則退」，期勉大家不能只是以維持現狀為滿足，要比別人加快努力兩到三倍，才能夠超前別人。

黃天牧致詞時指出，過去一年，台股在零股交易有長足的進步，並發布了上市櫃公司永續發展行動方案，8 月遵循國際財報準則及 12 月碳交所正式開幕，這些都是大家辛苦努力的成果。雖然去年交出一張算是可以的成績單，但必須提醒證期周邊單位、業界及主管機關不能自滿，因為今年將會有更多不可預料及預期的政經變化，必須步步為營、臨淵履薄的去面對挑戰。

黃天牧重申，金管會今年仍要持續遵循五個方向，推動金融市場的穩健發展，首先是資本市場方面，要繼續強化韌性，包括資安、資訊保護等；除了半導體、電子股外，證交所也會致力推動讓數位、綠能、生技等類股能漸漸產生穩定市場的力量，讓台股能均衡的發展、提升韌性。

其次是精進創新，黃天牧表示，過去不論在創新板、戰略新板都獲得初步的成績，但千萬不可以自滿，未來台灣的經濟發展將是以創新為主軸，因此，在創新事業的籌資方面，要繼續努力，有關制度鬆綁，證期局也會積極配合，希望在發行交易的方面能夠更有彈性，因應市場的需求。

第三是推動永續，這是重中之重，不論是在銀行保險證券方面，永續的努力會持續進行，將開始進行很多資訊揭露，包括碳排的查證、驗證等。

第四為落實普惠，12 月零股交易撮合時間將會縮短至 5 秒，金管會會持續努力，研議其他的開放制度，希望讓一般民眾、尤其是年輕人，對台灣資本市場有信心，成為民眾理財投資最信賴的管道。

第五則是走向國際，要告訴其他國家台灣做了什麼事情，並學習其他國家做了什麼事情，今年 3 月，交易所與證期局會出訪歐洲，了解他們做什麼事情，以利增加台灣資本市場與國際上的鏈結。

黃天牧引述知名兒童讀物《愛麗絲夢遊仙境》作者 Lewis Carroll 另一本著作《愛麗絲鏡中奇遇》，書中提及愛麗絲遇見紅皇后後，紅皇后說「在我的領地裡，你跑得再快只能跑到原點，要想前進，就必須跑得比現在更快上 2、3 倍。」意指任何的努力不進則退，要能夠離開原點才能超前別人。