上洋去年獲利年減近25% 仍連3年賺逾1股本 擬配息6.5元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-26 18:02

空調和商用洗衣代理商上洋 (6728-TW) 今 (26) 日公布去年財報，全年稅後純益 2.36 億元，年減 24.4%，每股純益(EPS)10.28 元，仍是連 3 年賺逾 1 個股本，董事會也通過 112 年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利 6.5 元，配息率 63%；以今日收盤價 139 元計算，現金殖利率 4.67%。

上洋指出，去年合併營收 27.3 億元，年增 11.6%，但因原物料成本提高，並積極開拓營運據點擴大團隊編制，導致營業成本上升，營業利益 3.02 億元，年減 23.7%，稅後純益 2.36 億元，年減 24.4%。

上洋去年營收成長主要受惠商用空調產品成長力道強勁，以及完成連鎖通路品牌交機驗收，高效離心式冰水主機順利交付電子大廠客戶。

展望今年，上洋指出，為因應公司長期發展所需，過去兩年陸續投資逾 10 億元購買新北、高雄等地的不動產及土地，以進一步擴大在地服務與維修編制，預計上半年將正式啟用新北五股新廠。