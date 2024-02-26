致茂去年EPS 9.45元 今年半導體ATE機台銷售回溫
鉅亨網記者魏志豪 台˙北 2024-02-26 18:05
量測設備大廠致茂 (2360-TW) 今 (26) 日召開法說會，並公布去年全年財報，稅後純益約 39.79 億元，年減 22%，每股稅後純益 9.45 元，為歷史第三高，展望全年，致茂看好，AI 將持續帶動 SLT 測試設備需求，加上半導體成熟製程回溫，將有助今年 ATE 設備銷售。
致茂去年第四季營收 50.25 億元，季增 4%，年減 17%，毛利率 51%，季減 6 個百分點，年增 5 個百分點，營益率 20%，季減 6 個百分點，年增 3 個百分點，稅後純益 7.99 億元，季減 35%，年減 7%，每股稅後純益 1.89 元。
致茂去年全年營收 186.76 億元，年減 15%，毛利率 58%，年增 6 個百分點，營益率 25%，年增 2 個百分點，稅後純益 39.79 億元，年減 22%，每股稅後純益 9.45 元。
展望全年，致茂看好，今年主要成長動能來自半導體及 Photonics 測試解決方案，其中，HPC/AI 加速發展與效能優化，持續帶動 SLT 檢測設備需求，且去年相對疲弱的半導體成熟製程，今年將大幅回溫，有助 ATE 機台營收貢獻，進一步提升半導體及 Photonics 整體營收及獲利增長。
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