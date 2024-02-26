致茂去年EPS 9.45元 今年半導體ATE機台銷售回溫

量測設備大廠致茂 ( 2360-TW ) 今 (26) 日召開法說會，並公布去年全年財報，稅後純益約 39.79 億元，年減 22%，每股稅後純益 9.45 元，為歷史第三高，展望全年，致茂看好，AI 將持續帶動 SLT 測試設備需求，加上半導體成熟製程回溫，將有助今年 ATE 設備銷售。

展望全年，致茂看好，今年主要成長動能來自半導體及 Photonics 測試解決方案，其中，HPC/AI 加速發展與效能優化，持續帶動 SLT 檢測設備需求，且去年相對疲弱的半導體成熟製程，今年將大幅回溫，有助 ATE 機台營收貢獻，進一步提升半導體及 Photonics 整體營收及獲利增長。