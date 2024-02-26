【量大強漲股整理】台股收盤續創新高，類股輪動快速下，該如何選股？
鉅亨研報 2024-02-26 16:59
加權指數，今開高走高，終場上漲 58.86 點收在 18948.05 點，成交量 3540.95 億元。
看一下三大法人: 外資買超 50.55 億元；自營商買超 15.79 億元；投信賣超 30.59 億元；三大法人合計買超 35.75 億元。
美股上週五開盤延續 (NVDA-US) 輝達亮眼財報，4 大指數集體開高，但通膨的最後一哩路尚未結束，科技股盤中走弱，終場費半、納斯達克收黑，不過道瓊、S&P500 再創歷史新高，而在本週四美國將公布 1 月 PCE 物價指數，預計也將牽動後續行情，台股方面，加權指數繼續延續多頭格局，今日開高震盪走高，收量縮紅 K 棒，並且在外資的加持下，連三日買超，三天共超買了 523.43 億元，
股票方面，(2330-TW)台積電，開盤一路平盤震盪，最終漲 1 元收 698 元，重回 7 字頭指日可待，(2454-TW)聯發科，今開低走高收最高，創波段新高，來到 1120 元大關，仍保持持續強勢，佳螢上周就預告 MWC 登場下，IC 設計指標股將留意的就是 (2454-TW) 聯發科，上週五大漲 + 8% 今天再度創下新高! 通通驗證佳螢所說! 當然你是佳螢的 VIP 會員從 8 字頭進場的持股，來到千元大關，整整波段獲利超過三成以上! 通通都可以驗證! 佳螢無論是在經濟日報或是股市期皇后莊佳螢的 LINE@、YT 頻道公開分享! 大家都可驗證!
(3008-TW)大立光，今帶量起漲上漲 80 元，，低檔守穩轉強意味濃厚，盤面族群方面，今資金輪動至綠能、光通訊，綠能在電費即將調漲之下，買盤積極提前卡位，(1513-TW)中興電，一早跳高一度漲停，(6806-TW)森崴能源、(3712-TW)永崴投控，也都帶量大漲 7%，矽光族群則輪動至 (3163-TW) 波若威、(3363-TW)上詮，兩檔皆漲停，個股表現仍強，另外，有消息稱台廠搶食 AI Pin 商機，
(6237-TW) 驊訊、(6732-TW) 昇佳電子、(2363-TW) 矽統等個股聞訊漲停，台股仍呈現遍地開花多方趨勢。
而軍工 + A 雙題材黑馬股 (3005-TW) 神基，更是亮燈漲停! 再創收盤新高! 來到 125 元大關! 神基投控（3005）因強固型電腦出貨動能強勁，去年全年合併營收 347.93 億元，創歷年次高，今年 1 月營收 33.15 億元，月增 21.27%、年增 29.88%，再創 2006 年 5 月以來新高，佳螢早就公開作預告! 通通都可以驗證!
會員領先布局後，也在農曆封關年後拉出第二根漲停!
台股收盤續創新高，類股輪動快速下，該如何選股？
影片中分享給你知道!!!
https://youtu.be/D0RMv9XyI2o
2/26【上市強勢股分享】
(2543-TW) 皇昌
(1727-TW) 中華化
(3701-TW) 大眾控
(3450-TW) 聯鈞
(1809-TW) 中釉
(3588-TW) 通嘉
(6799-TW) 來頡
(1711-TW) 永光
(8271-TW) 宇瞻
(1316-TW) 上曜
(1513-TW) 中興電
(3005-TW) 神基
(2495-TW) 普安
(3712-TW) 永崴投控
(4588-TW) 玖鼎電力
(1795-TW) 美時
2/26【上櫃強勢股分享】
(8096-TW) 擎亞
(4556-TW) 旭然
(6113-TW) 亞矽
(4303-TW) 信立
(3363-TW) 上詮
(3390-TW) 旭軟
(3163-TW) 波若威
(5452-TW) 佶優
(6462-TW) 神盾
(8047-TW) 星雲
(6125-TW) 廣運
(3294-TW) 英濟
(4909-TW) 新復興
(6237-TW) 驊訊
(6532-TW) 瑞耘
(3227-TW) 原相
想持股診斷或詢問盤勢分析
請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
https://lin.ee/HLNSKCy
莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2024 年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!
股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢
LINE 官方帳號
LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)
或是點擊下方網址加入
https://lin.ee/HLNSKCy
Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!
(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)
http://yt1.piee.pw/QAHKZ
FB 粉絲團:【股市期皇后】
https://goo.gl/kN2VKT
文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇