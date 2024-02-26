【量大強漲股整理】台股收盤續創新高，類股輪動快速下，該如何選股？

鉅亨研報 2024-02-26 16:59

加權指數，今開高走高，終場上漲 58.86 點收在 18948.05 點，成交量 3540.95 億元。

看一下三大法人: 外資買超 50.55 億元；自營商買超 15.79 億元；投信賣超 30.59 億元；三大法人合計買超 35.75 億元。

美股上週五開盤延續 (NVDA-US) 輝達亮眼財報，4 大指數集體開高，但通膨的最後一哩路尚未結束，科技股盤中走弱，終場費半、納斯達克收黑，不過道瓊、S&P500 再創歷史新高，而在本週四美國將公布 1 月 PCE 物價指數，預計也將牽動後續行情，台股方面，加權指數繼續延續多頭格局，今日開高震盪走高，收量縮紅 K 棒，並且在外資的加持下，連三日買超，三天共超買了 523.43 億元，

價量齊揚向上，籌碼面更是有利多方，加權指數收盤再創歷史新高，而代表中小型股的 OTC 櫃買指數，也同步創新高。

股票方面，(2330-TW)台積電，開盤一路平盤震盪，最終漲 1 元收 698 元，重回 7 字頭指日可待，(2454-TW)聯發科，今開低走高收最高，創波段新高，來到 1120 元大關，仍保持持續強勢，佳螢上周就預告 MWC 登場下，IC 設計指標股將留意的就是 (2454-TW) 聯發科，上週五大漲 + 8% 今天再度創下新高! 通通驗證佳螢所說! 當然你是佳螢的 VIP 會員從 8 字頭進場的持股，來到千元大關，整整波段獲利超過三成以上! 通通都可以驗證! 佳螢無論是在經濟日報或是股市期皇后莊佳螢的 LINE@、YT 頻道公開分享! 大家都可驗證!

而軍工 + A 雙題材黑馬股 (3005-TW) 神基，更是亮燈漲停! 再創收盤新高! 來到 125 元大關! 神基投控（3005）因強固型電腦出貨動能強勁，去年全年合併營收 347.93 億元，創歷年次高，今年 1 月營收 33.15 億元，月增 21.27%、年增 29.88%，再創 2006 年 5 月以來新高，佳螢早就公開作預告! 通通都可以驗證!

會員領先布局後，也在農曆封關年後拉出第二根漲停!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師