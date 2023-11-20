信義房屋首跨觀光旅遊事業 第一家飯店開在馬國沙巴

信義房屋 (9940-TW) 集團由地產事業首度跨足觀光旅業，信義房屋首家五星級飯店選在馬來西亞沙巴亞庇，並在今 (20) 日動土，信義房屋董事長周耕宇指出，此一旅遊事業將投資 10 億令吉、打造 450 間房間，預計每年可服務 5 萬人次高端客戶，且將為當地帶進 500 個工作機會，預計 2027 年可營運。

同時，信義房屋在馬來西亞第二階段觀光飯店計畫，則將在環灘島開發案以零碳島模式開發全新酒店，預計 2030 年開幕。

周耕宇指出，馬國沙巴亞庇洲際酒店的開發契機要回到 2014 年，當時前馬來西亞駐台大使楊德勝像他推薦家鄉的亞庇觀光美景，而且信義集團看好觀光旅遊業潛力。

周耕宇指出，觀光業和房地產業都與客戶體驗和資產價值有關，過去 42 年在房仲業積累的專業知識和服務精神，可以轉化為成功的觀光旅遊業營運，而沙巴具有自然美景、生態多樣性、文化歷史、永續發展等旅遊優勢，未來也將整合沙巴亞庇洲際度假酒店和環灘島之間兩者的旅遊體驗，至於，該飯店案從投資到動土耗時近 10 年。

信義房屋創辦人周俊吉 (中)、左爲信義房屋董事長周耕宇，右爲周君澔。(鉅亨網記者張欽發攝)

值得注意的是，此次信義房屋在馬來西亞飯店的永續開發案是由信義集團周俊吉與兩個兒子的兩代共創，觀光旅遊事業由周俊吉次子周君澔主導，周君澔自基層做起，並且已經在馬來西亞沙巴駐點長達 2 年。