IDC：台灣Q3 PC出貨年減18.6%創20年同季新低 NB衰退最嚴重

根據研調機構 IDC 最新統計指出，第三季台灣 PC 出貨 61.4 萬台，年減 18.6%，更創下近 20 年第三季出貨量的歷史新低。IDC 點出，尤以筆記型電腦 (NB) 衰退最多，年減達 30.3%。

IDC 指出，市場需求仍持續受到疫後景整體景氣低迷影響，無論是商用或家用市場，已連續四個季度呈雙位數年對年下滑。IDC 進一步提到，筆記型電腦衰退最多，整體筆記型電腦年減 30.3%。桌上型電腦則受惠 DIY PC 市場需求逐步回溫，僅年減 2.3%。

IDC 資深市場分析師劉伊菡觀察，下半年消費性市場旺季不旺，表現不如預期。商用市場方面，劉伊菡則表示年底消化預算的拉力有限，多數廠商著重庫存去化，而非大量鋪貨，預期 2023 年第四季整體 PC 市場將微幅季減 1.3%。全年台灣 PC 市場在疫後觸底，預估 2023 全年 PC 市場年減 19.1%。

展望 2024 年，IDC 則指出，雖然英特爾 (INTC-US) 新一代的 Intel CPU Meteor Lake 新機將上市，加上 AI PC 上半年也將加入市場，但台灣整體市場需求則要等到下半年才會逐漸發酵。其中衰退最多的筆記型電腦，明年有望由負轉正，達到 1.9% 的正成長。