森崴能源攜手日本CHUGOKU電力 簽全球策略合作備忘錄

森崴能源 (6806-TW) 今 (16) 日宣布與日本 CHUGOKU 電力集團簽訂全球策略合作備忘錄，雙方將以長期合作、共享資源方式攜手進軍海外潔淨能源案場，啟動全球戰略布局的全方位策略聯盟。

森崴能源董事長郭台強指出，森崴從早期興建火力電廠到投入綠能電廠、節能及儲能等全方位能源服務，致力於再生能源與潔淨能源技術發展。CHUGOKU 是國際知名電力公司，雙方因世豐電力豐坪溪水力電廠結緣，今年更攜手開發斐濟風力發電及投資越南再生能源市場，培養極佳默契，決定擴大戰略發展，簽訂全球策略合作備忘錄，攜手共進打通全球再生能源商機。

CHUGOKU 電力公司會長芦谷茂表示，看好台灣和全球市場，CHUGOKU 電力在台北成立了辦公室，希望延續與正崴集團 2019 年豐坪溪水力電廠的合作經驗和信任，成為全球戰略夥伴，以共同投資者身分邁向國際，共創雙贏。

日本 CHUGOKU 電力公司總部位於廣島市中區，創立於 1951 年，員工約 1.3 萬人。在美國、越南、馬來西亞、印尼、斐濟等國家投資，擁有超過 10,000MW 的電廠，其中潔淨能源水力電廠高達 90 座，擁有堅強的水力電廠團隊和豐富的國際開發投資經驗。

近來日本政府大力推動再生能源，預計 2030 年度再生能源比例近 40%，以核電與綠電大幅取代火電，並推出「FIT 綠電保價收購制度」，以最長 20 年的固定價格收購綠電，激發民間發展再生能源熱潮。

