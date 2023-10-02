森崴能源擴大海外布局 投資越南綠電開發第一期上看200MW

森崴能源 (6806-TW) 繼前年成立新加坡寶崴海事工程打造國際船隊及海事工程團隊，近日與日本 CHUGOKU 電力公司和越南再生能源開發商 (BBPH) 簽署投資合約，共同投資越南再生能源電廠，森崴能源持股 35%，第一期規模逾 200MW，全力參與國際綠能電力發展布局。

森崴能源近日與越南知名開發商 BBPH，以三方共同投資入股方式，參與投資越南當地開發案，其中森崴能源持股 35%、日本 CHUGOKU 電力 35%，越南開發商占 30%。

三方 9 月 29 日於越南胡志明市簽署投資合約，確認合作架構。BBPH 為越南 BB 集團的子公司，已累積近 1GW 的營運和管理經驗，涵蓋水力、太陽能和風力等多方面綠能電力技術。

森崴能源總經理胡惠森指出，再生能源是服務業，服務業要國際化，為開發海外再生能源業務，與國際策略夥伴攜手投資海外潔淨能源案場，去年也與日本 CHUGOKU 電力共同前往大洋洲開發斐濟風力發電再生能源市場。

台灣受限東北季風影響，離岸風電工期只有半年，從事海事工程一定要國際化，為延伸台灣離岸風電市場規模，搶攻全球數千億美元的龐大海事工程商機，森崴能源 2021 年與新加坡海事工程團隊合資成立「新加坡寶崴海事工程公司」，今年完成注資，取得控制權，並斥資上百億打造國際船隊，除培育台灣優秀年輕人，並籌組來自新加坡、德國、荷蘭、丹麥、印度、馬來西亞、越南、緬甸籍等團隊。