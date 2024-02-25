鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.93億美元，UNI(UNI)24小時漲幅達14.4%

鉅亨網新聞中心 2024-02-25 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.93億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.67億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.99億美元。

24小時漲幅：UNI(UNI)24小時漲幅14.4%；1INCH(1INCH)24小時漲幅10.4%；DYDX(DYDX)24小時漲幅8.78%。

24小時跌幅：COTI(COTI)24小時跌幅57.1%；CKB(CKB)24小時跌幅36.1%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅27.2%。

近一週漲幅：LPT(LPT)近一週漲幅21%；Auction(AUCTION)近一週漲幅17.8%；SuperVerse(SUPER)近一週漲幅14.8%。