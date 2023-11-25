荷蘭極右派成國會大贏家 ASML警告反移民不利人才招募

荷蘭極右派政黨自由黨是本周國會大選的最大贏家，半導體設備商艾司摩爾 (ASML) 警告，若自由黨領袖懷爾德斯 (Geert Wilders) 出任荷蘭總理，可能會為公司帶來意料之外的風險，因為這關乎反移民政策是否會影響人才招募。

艾司摩爾 (ASML-US) 周五 (24 日) 收盤漲 0.93%，今年累計漲幅約 26%。

ASML 在供應晶片生產所需的微影設備占據主導地位，旗下客戶包含台積電 (2330-TW)(TSM-US)、三星電子 (005930-KR) 和英特爾 (INTC-US) 等晶片大廠，是全球半導體供應鏈的重要參與者。

懷爾德斯的反移民立場，讓 ASML 在內等仰賴外籍勞工的部分荷蘭科技公司感到緊張。

荷蘭本周三 (22 日) 舉行國會大選，由懷爾德斯領導的自由黨將拿下 150 個席次中的 37 個席次，成為國會最大黨。懷爾德斯的目標是成為下一任荷蘭首相，但目前還不確定他是否能夠籌組聯合政府。

ASML 發言人在給《巴隆周刊》(Barron’s) 的聲明中表示：「任何對產業知識工作者或國際學生實施的限制，都是不必要的。」

自由黨也主張對脫歐舉行公投，一旦荷蘭脫歐 (Nexit)，將對 ASML 甚至整個歐洲造成更大衝擊。

不過，目前交易員對脫歐的可能性抱持懷疑態度。截稿前，歐元兌美元處在 1.09 美元，大致同於國會大選前的水平。