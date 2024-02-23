輝達高歌前行 仍是有人無心眷戀

鉅亨網新聞中心 2024-02-23 20:07

在多空爭論中，有兩個人成為關注焦點，他們的共同點是都沒有「押注」英輝，但也都是投資界一方之霸。

《富比士》分析指出，本月一個疑似中國投資界傳奇人士段永平的美股持倉帳戶被揭露，根據持倉文件披露，帳戶所有者「Yongping Duan」截至 2023 年底共持有 9 支股票，其中包括蘋果 (AAPL-US)、波克夏 - B (BRK.B-US)、Google-C (GOOG-US)、阿里巴巴 (BABA-US)、迪士尼 (DIS-US)、西方石油 (OXY-US) 等；其中，第 4 季對阿里巴巴的持股大幅增加 63%，買入金額達 1.57 億美元，其他未見輝達的影子。

另外一個關注焦點則是巴菲特。輝達的市值周四 (22 日) 追過波克夏控 股、並成功超過谷歌與亞馬遜 (AMZN-US)，首次晉升為全球第三大上市公司；但巴菲特卻一直不是輝達的重要投資人，甚至在去年 8 月就警告輝達的市值過高。從某種層面上講，巴菲特也看空輝達。

兩位市場大佬「錯過」輝達或許能側面映證目前美國 AI 相關公司的非理性繁榮，但核心問題仍然是關於輝達還有多少錢可以「賭」？

輝達除了穩健的業績外，正在成為一個創投綜合體。這家市值逾兆美元的晶片製造商已經透過其投資部門 Nventures 和企業發展團隊完成 20 多筆創投交易。被輝達投資的公司表示，這筆交易為他們帶來了無形資產，例如可以接觸到輝達的研究團隊，甚至是其鼎鼎大名的執行長黃仁勳。