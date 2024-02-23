〈MWC通訊大會〉啟碁前進MWC 2024 展示三大先進網路通訊技術

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-23 18:09

網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (23) 日宣布前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，將於展會中展示先進網路通訊技術，涵蓋企業、家用與車用等三大領域，其中 5G 專網解決方案、環保 CPE 解決方案，以及創新軟體開發為啟碁的展出亮點。

啟碁展出的 5G 專網解決方案包括 Open RAN 架構，以及新推出的一體化小型基地台產品。5G Open RAN 架構包括 FPGA-based 室內 / 室外 RU(Radio Unit)、SmartNIC、Slim Server 和系統管理軟體，用戶可依照自身不同需求彈性選搭所需設備。

一體化小型基地台產品部分，則配有 4T4R MIMO 天線，5G Sub-6 GHz 射頻總輸出可達 12 瓦，採用具更高能效的半導體新技術的氮化鎵 (GaN)，達到降低總功耗的效果，並提供高精準度的時間同步機制、 零接觸配置 (zero touch provisioning)，以及遠端韌體更新等功能。啟碁表示，營運商等級的小型基地台，可適用於智慧城市、智慧工廠和地鐵捷運等大型場域。

環保 CPE 解決方案方面，啟碁新推出的 5G CPE 支援路由器和網狀網路雙模式，由於獨特的天線設計，可以提供高隔離度且有效實現 70% 以上的 Wi-Fi 天線效率，確保快速傳輸與高覆蓋率。另外，也採用最新 4K QAM 和 MLO 技術，用戶可以享有高速、低延遲的體驗。

啟基進一步表示，5G CPE 機殼可 100% 採用消費後再生 (PCR) 塑料。其他家用系列包括路由器、延伸器、CPE、DOCSIS 4.0 閘道器和 XGS-PON 閘道器，也都全面支援 10G WAN 與 10G LAN/WLAN，採用的 PCR 塑料占比已高達 95%，產品結合節能設計，並降低功耗。

至於創新軟體開發，啟碁提供 AI 加值軟體服務，以及開源軟體整合及加值服務。 AI 加值軟體服務方面，啟碁推出無線感測系統輔助和智慧 QoS(SmartQoS)，無線感測系統應用領域廣泛，包含家庭防盜、健康偵測、睡眠品質量測、跌倒警報，以及車內兒童感測系統。 SmartQoS 則利用動態調整機制，以及 AI 技術自動分流控制流量，保持關鍵應用程式的效能品質，可依照使用者應用情境及頻寬變化，自動偵測應用程式的流量及優先權來控制流量使用。