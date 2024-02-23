〈MWC通訊大會〉啟碁前進MWC 2024 展示三大先進網路通訊技術
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-23 18:09
網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (23) 日宣布前進 MWC 2024 世界行動通訊大會，將於展會中展示先進網路通訊技術，涵蓋企業、家用與車用等三大領域，其中 5G 專網解決方案、環保 CPE 解決方案，以及創新軟體開發為啟碁的展出亮點。
啟碁展出的 5G 專網解決方案包括 Open RAN 架構，以及新推出的一體化小型基地台產品。5G Open RAN 架構包括 FPGA-based 室內 / 室外 RU(Radio Unit)、SmartNIC、Slim Server 和系統管理軟體，用戶可依照自身不同需求彈性選搭所需設備。
一體化小型基地台產品部分，則配有 4T4R MIMO 天線，5G Sub-6 GHz 射頻總輸出可達 12 瓦，採用具更高能效的半導體新技術的氮化鎵 (GaN)，達到降低總功耗的效果，並提供高精準度的時間同步機制、 零接觸配置 (zero touch provisioning)，以及遠端韌體更新等功能。啟碁表示，營運商等級的小型基地台，可適用於智慧城市、智慧工廠和地鐵捷運等大型場域。
環保 CPE 解決方案方面，啟碁新推出的 5G CPE 支援路由器和網狀網路雙模式，由於獨特的天線設計，可以提供高隔離度且有效實現 70% 以上的 Wi-Fi 天線效率，確保快速傳輸與高覆蓋率。另外，也採用最新 4K QAM 和 MLO 技術，用戶可以享有高速、低延遲的體驗。
啟基進一步表示，5G CPE 機殼可 100% 採用消費後再生 (PCR) 塑料。其他家用系列包括路由器、延伸器、CPE、DOCSIS 4.0 閘道器和 XGS-PON 閘道器，也都全面支援 10G WAN 與 10G LAN/WLAN，採用的 PCR 塑料占比已高達 95%，產品結合節能設計，並降低功耗。
至於創新軟體開發，啟碁提供 AI 加值軟體服務，以及開源軟體整合及加值服務。 AI 加值軟體服務方面，啟碁推出無線感測系統輔助和智慧 QoS(SmartQoS)，無線感測系統應用領域廣泛，包含家庭防盜、健康偵測、睡眠品質量測、跌倒警報，以及車內兒童感測系統。 SmartQoS 則利用動態調整機制，以及 AI 技術自動分流控制流量，保持關鍵應用程式的效能品質，可依照使用者應用情境及頻寬變化，自動偵測應用程式的流量及優先權來控制流量使用。
最後則是開源軟體整合及加值服務，啟碁支援高開放性與延展性的開放作業系統與開源平台，包含 OpenWRT、Android TV、Matter、OpenSync、prpl 與 RDK 等，將不同開源軟體快速整合至各類數位家庭產品，有效縮短產品上市時間與滿足終端用戶和營運服務商產品應用的雙重需求。此外，啟碁也成功開發加值服務如 Matter over Wi-Fi/Thread、TR-181、5G Slicing、熱管理和電源管理 (Thermal and Power Management) 等。
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