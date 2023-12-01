新保跨國管制平台上雲進軍泰國市場 致伸成首家愛用戶

新光保全 (9925-TW) 致力提供卓越保全服務，涵蓋傳統保全至 AIoT 科技保全，持續降低成本並提升安全，新保並攜手華電信 (2412-TW)，使用 Amazon Web Services (AWS) 雲端服務，所建構的支援多國語系、可跨國提供保全管制服務，今年並進軍泰國市場。

新光保全在泰國運用此一新平台的首家客戶，即為致伸科技 (4915-TW) 泰國子公司。

新光保全在 2007 年進軍泰國成立泰國新光保全，打破保全業以往只限於在地服務的運營模式，秉持著台商在哪裡、新保就在那裡的理念，隨台商拓點的腳步跨海服務，為當時台灣保全業首家在東南亞的保全公司，成為國際級保全企業，全力拓展海外保全版圖。今年更邁向全新里程碑，啟動「跨國管制服務雲平台」，泰國智慧家服務正式上線，搶攻海外無線保全市場商機，成功實現跨國整合服務，展現跨國企業的服務價值。

新保指出，「跨國管制服務雲平台」為新光保全研發團隊攜手中華電信，使用 Amazon Web Services (AWS) 雲端服務，所建構的支援多國語系、可跨國提供保全管制服務。目前智慧家 2S 邊緣運算主機已通過泰國 NBTC 以及 CE 產品認證，可在泰國當地營運並可動態切換跨國 (含台灣) 異地備援，提供安全強大之整合性服務。

新光保全主管指出，透過智慧家保全系統，客戶可及時使用 APP 遠端監控、緊急應對與數據分析等功能，無線施工且安裝簡易，顛覆對居家安全、影像監控、智慧防災、商店管理的想像，未來也將透過「跨國管制服務雲平台」，提供多樣加值應用服務，開啟智慧生活的無限可能。

致伸科技泰國子公司爲新光保全跨國管制服務雲平台對泰國智慧家服務感到滿意；新光保全表示，新保以 AIoT 領航家為長遠發展策略，積極倡議綠色商業模式，運用 5G 與 AIoT 技術，結合專業團隊，打造永續城市的願景。未來不論是國內外分公司，將持續與跨領域卓越企業合作，導入先進科技，拓展各項應用服務，提升市場競爭力，為台泰雙方客戶創造最大利益。