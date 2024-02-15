中華電重新奪回單月獲利王 元月每股賺0.41元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-15 19:06

中華電 1 月營收 179.3 億元，月減 19.2%、年增 0.9%；EBITDA 73 億元，月增 18.1%、年減 1.8%；稅後純益 31.7 億元，月增 39%、年減 2.9%，每股純益 0.41 元。

中華電說明，為落實友善職場以利攬才與留才，增加員工福利相關費用，加上電費調漲等因素，使整體成本費用增加，導致元月營業淨利、稅後純益及 EBITDA 較去年同期減少。

不過，整體營收仍保持成長力道。其中，1 月整體行動業務續創佳績，連續 34 個月成長，行動服務營收年增 5.6%、行動月租型 ARPU 年增 3.9%，連續 34 個月成長、行動月租型離網率則維持 0.39%。

此外，ICT 整合專標案因大數據相關專案入帳，營收成長達 31.1%；IDC、雲端及資安業務營收年成長均達雙位數，帶動整體 ICT 營收維持雙位數成長。

台灣大 1 月營收 169.6 億元，月減 0.7%、年增 14.5%；EBITDA 36.8 億元，月增 4.5%、年增 27.3%；稅後純益 10.6 億元，月減 40.1%、年增 24.9%，每股純益 0.35 元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，合併台灣之星邁入第二個月，受惠既有台灣大智慧型手機月租用戶 ARPU 年成長 8%，整體月租用戶 ARPU 仍較前月提升，帶動行動服務營收年成長幅度達 29%，站穩 53 億元水準。在電子商務同步帶動下，合併 EBITDA 與營業利益均較前月成長，合併營業利益更來到 2018 年中以來新高，飛越 16 億元大關。

遠傳 (4904-TW)1 月營收 89.39 億元，月增 2.7%、年增 14.5%；EBITDA 29.85 億元，月增 6.2%、年增 14.1%；稅後純益 9.77 億元，月增 4.9%、年增 16.9%，每股純益 0.27 元。